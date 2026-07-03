Popüler yapay zeka platformu ChatGPT, küresel piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir projeksiyonda bulundu. Mevcut ekonomik verilerin ve piyasa koşullarının aynen devam etmesi durumunda gram altının ne zaman 10 bin lira olacağı sorusunu yanıtlayan yapay zeka, üç farklı senaryo ortaya koydu.
Bir tahmin de yapay zekadan: Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak?
Yapay zeka botu ChatGPT, mevcut ekonomik koşulların sürmesi durumunda gram altının 10 bin lira seviyesine ulaşacağı tarihi tahmin etti. Yapay zekaya göre jeopolitik riskler ve dolar/TL kurundaki kademeli artışın devam etmesi halinde, gram altın için en olası zaman epey ileri bir tarih.Utku Beycan
Yapay zeka botu; küresel belirsizliklerin sürmesi, altına olan talebin güçlü kalması, enflasyon ve dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükselmesi varsayımları altında bir analiz yaptı. Sert bir ekonomik kriz ya da tam tersi güçlü bir istikrar dönemi yaşanmadığı takdirde, gram altının 6 bin TL seviyesinden 10 bin TL’ye çıkması için yaklaşık yüzde 67'lik bir artış yaşanması gerektiğini belirtti.
Son yıllarda gram altındaki yıllık artış hızının ortalama yüzde 30 ile 60 bandında seyrettiğini hatırlatan ChatGPT, bu eğilimin sürmesi durumunda oluşabilecek takvimi şu senaryolarla paylaştı:
İyimser (Hızlı Yükseliş) Senaryo: 2027 yılının ilk yarısı
Orta (En Olası) Senaryo: 2027 sonu ile 2028 yılının ortası
Yavaş Senaryo: 2028 sonu veya daha sonrası
Bugünlerde birçok analistin 2026 sonu için gram altında 6 bin 500 ile 8 bin TL bandını baz senaryo olarak kabul ettiğini belirten yapay zeka, 10 bin TL seviyesinin ise daha çok 2027 projeksiyonlarında konuşulmaya başlandığına dikkat çekti.
Mevcut makroekonomik dinamikler değişmediği sürece kendi baz senaryosunu da açıklayan ChatGPT, gram altının 10 bin TL seviyesini 2027'nin ikinci yarısı ile 2028'in ilk yarısı arasında görmesinin diğer ihtimallere kıyasla daha yüksek bir olasılık olduğunu vurguladı.
Gram altının ons altın ve dolar/TL kurunun çarpımıyla hesaplandığını hatırlatan yapay zeka botu, 10 bin TL hedefine ulaşılması için şu unsurlara işaret etti:
Ons altının yükselmesi,
Dolar/TL kurunun artması,
Veya her iki değişkenin aynı anda değer kazanması.
Ons altın fiyatı bir süre yatay seyretse dahi Türkiye'deki kur artışı sürdüğü müddetçe gram altının yükselmeye devam edebileceği belirtildi. Yapay zeka son olarak; jeopolitik gelişmelerin, merkez bankası politikalarının veya kur rejimindeki değişikliklerin bu zamanlamayı öne çekebileceği ya da geciktirebileceği uyarısında bulundu.
NOT: ChatGPT’nin yorumu yalnızca bir tahmindir.