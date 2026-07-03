Bir tahmin de yapay zekadan: Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak?

Yapay zeka botu; küresel belirsizliklerin sürmesi, altına olan talebin güçlü kalması, enflasyon ve dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükselmesi varsayımları altında bir analiz yaptı. Sert bir ekonomik kriz ya da tam tersi güçlü bir istikrar dönemi yaşanmadığı takdirde, gram altının 6 bin TL seviyesinden 10 bin TL’ye çıkması için yaklaşık yüzde 67'lik bir artış yaşanması gerektiğini belirtti.