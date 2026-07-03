Özdemir Araştırma'nın yaptığı " Türkiye 'nin Gündemi" araştırmasından muhalefet bloğu için çarpıcı bir sonuç çıktı.
"Üçüncü ittifak" anketinde zirvedeki isim belli oldu: Milliyetçi Demokrat seçmen kimi destekliyor?
Milliyetçi ve Demokrat partilerin bir araya gelerek oluşturacağı olası üçüncü ittifakı destekleyen seçmenlere, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milliyetçi-Demokrat İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” sorusu yöneltildi.Eda Erdağı
Haziran ayı araştırmasında , " CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” ve “milliyetçi demokrat ittifak kurulursa onun cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” sorularında geçen aylara göre yaşanan oy değişimi dikkat çekti.
“Milliyetçi demokrat ittifak kurulursa onun cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” sorusunda Mansur Yavaş Nisan’da %30, Mayıs’ta, %29 ile birinci olurken Haziran’da da birinciliği korudu.
ALİ BABACAN SÜRPRİZİ
Bu soruda en büyük çıkış ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da.
Babacan Nisan ve Mayıs ayında %3,5 civarındayken, Haziran’da %8,1 ile ikinci sırada yer aldı.
Araştırmanın Haziran 2026 verilerine göre katılımcıların yüzde 24,1’i Mansur Yavaş’ı tercih ederken, yüzde 8,1’i Ali Babacan'ı seçti.
Katılımcıların yüzde 5,2’si Fatih Erbakan, yüzde 4,4’ü Yavuz Ağıralioğlu, yüzde 3,5’i Ümit Özdağ, yüzde 3,0’ı Selahattin Demirtaş, yüzde 2,8’i Müsavat Dervişoğlu ve yüzde 2,7’si Mahmut Arıkan yanıtını verdi. “Diğer” seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 4,5 olurken, katılımcıların yüzde 41,7’si ise “Bilmiyorum/Fikrim yok” cevabını verdi.
Araştırmanın önceki aylarla karşılaştırmalı sonuçlarına göre Mansur Yavaş’ın desteği Nisan ayında yüzde 30, Mayıs ayında yüzde 29 iken Haziran ayında yüzde 24,1 oldu.
Buna karşılık Ali Babacan’ın desteği yüzde 3,5’ten yüzde 8,1’e yükseldi.