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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için temaslarını sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların Belçikalı yıldız için yaptığı ilk teklifin oyuncu cephesinin beklentilerinin gerisinde kaldığı belirtildi.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Leandro Trossard'a yıllık 7 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif etti. Belçikalı futbolcunun ise 4 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro maaş talep ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin, hem sözleşme süresini hem de oyuncunun maaş beklentisini yüksek bulduğu ve bu nedenle görüşmelerin istenilen seviyeye ulaşamadığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

30 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, geride kalan sezonda forma giydiği maçlarda takımına 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilen Trossard, çok yönlü oyun yapısıyla Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın, transfer şartlarında ortak bir noktada buluşulması halinde görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.