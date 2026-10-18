Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği kadroda kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Orkun Kökçü'nün Trabzonspor derbisinde forma giyemeyeceği kesinleşti.

ORKUN KÖKÇÜ VE RASHICA TRABZON'A GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyette sakatlık yaşayan Orkun Kökçü, Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlıların orta sahadaki önemli isimlerinden olan milli futbolcunun yokluğu, derbi öncesinde teknik heyetin kadro planlamasını etkiledi. Sakatlığı devam eden Milot Rashica da Trabzon kafilesinde yer almadı.

Öte yandan Dusan Vlahovic ve Vaclav Cerny'nin kamp kadrosuna dahil edilmesi Beşiktaş'ta yüzleri güldürdü.

BEŞİKTAŞ, TRABZON'DA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynadığı son 5 Süper Lig maçında galibiyet elde edemedi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kartal, Trabzon deplasmanındaki son galibiyetini 2020-2021 sezonunda rakibini 3-1 mağlup ederek elde etmişti.

Beşiktaş, bu kez Trabzonspor karşısında kazanarak deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 106 karşılaşmada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer ise 38 galibiyet elde etti.

29 mücadele beraberlikle sonuçlanırken Beşiktaş rakip fileleri 151, Trabzonspor ise 125 kez havalandırdı.

İki takım arasındaki rekabette galibiyet sayıları birbirine oldukça yakın bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR MAÇI KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanı için açıkladığı 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.