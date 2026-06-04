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Beşiktaş'ta sezonun sona ermesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarıyla birlikte kadro planlamasına yönelik transfer çalışmaları sürüyor.

YAZ DÖNEMİNDE AYRILIK RÜZGARI ESECEK

Beklentilerin altında bir sezon geçiren siyah beyazlı takımda yaz döneminde birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

DEVIS VAZQUEZ ROMA'YA GERİ DÖNÜYOR

Bu isimler arasında yer alan devre arasında Roma'dan kiralık olarak takıma katılan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez İtalyan kulübüne geri döndü.

BEŞİKTAŞ'IN KARARI SONRASI TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması üzerine Devis Vazquez bugün Türkiye'den ayrıldı.

SADECE 1 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Beşiktaş'ta yalnızca bir maçta forma şansı bulabilen 28 yaşındaki kalecinin Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.