Ev alacaklar dikkat: TOKİ’den 64 ilde kurasız konut müjdesi… Fiyatlar ve taksitler belli oldu

Proje kapsamındaki konutların büyük bir kısmının tamamlandığını ya da tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Bakan Kurum, amacın vatandaşları deprem riskine karşı güvenli yuvalara kavuşturmak ve kira fiyatlarında düşüş sağlamak olduğunu ifade etti. Ankara ve Konya gibi illerden örnek veren Kurum, 1-1,5 milyon TL birikimi olan vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceğini vurguladı.