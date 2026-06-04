Anadolu Ajansı Editör Masası programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek yeni açık satış kampanyasının detaylarını paylaştı. Bakan Kurum, 5’i deprem bölgesinde yer alan toplam 64 ilde, orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla kura şartı aranmaksızın yaklaşık 20 bin konutun satışa çıkarıldığını duyurdu.
Ev alacaklar dikkat: TOKİ’den 64 ilde kurasız konut müjdesi… Fiyatlar ve taksitler belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ vasıtasıyla 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun kurasız ve açık satış yöntemiyle satışa sunulduğunu açıkladı. Kampanyada peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanırken, taksitli seçeneklerde ödemeler 18 bin TL'den başlıyor.
Proje kapsamındaki konutların büyük bir kısmının tamamlandığını ya da tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Bakan Kurum, amacın vatandaşları deprem riskine karşı güvenli yuvalara kavuşturmak ve kira fiyatlarında düşüş sağlamak olduğunu ifade etti. Ankara ve Konya gibi illerden örnek veren Kurum, 1-1,5 milyon TL birikimi olan vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceğini vurguladı.
Kurum, “2.1 milyondan başlayan, 18.000 lira taksitli seçeneklerimiz var. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz.” dedi.
En Çok Konut Hangi İllerde Satışa Sunulacak?
Depreme dayanıklı alanlarda inşa edilen 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların illere göre dağılımında ilk beş sırada şu şehirler yer alıyor:
Bursa: 2190 konut
Ankara: 2062 konut
Hatay: 1238 konut
Kahramanmaraş: 1073 konut
Malatya: 1000 konut
Kampanya dahilindeki konutların bir bölümü hemen teslim edilecek. İnşaatı devam eden konutlar ise sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek.
Fiyatlar ve Başvuru Şartları Neler?
Konutların satış fiyatları bulundukları şehre ve metraja göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 25 peşin indiriminin uygulandığı durumlarda konut fiyatları 2,1 milyon TL'den başlarken, taksitli modellerde başlangıç fiyatı 18 bin TL olarak belirlendi.
2+1 Konutlar: Peşin fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında,
3+1 Konutlar: Peşin fiyatları 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişiyor.
Açık satış yöntemiyle yapılacak bu kampanyada gelir düzeyi ya da ikametgah şartı aranmayacak. Başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması yeterli kabul edilecek.
Vatandaşlar İçin 3 Farklı Ödeme Alternatifi
Kampanyadan yararlanacak vatandaşlara şu ödeme modelleri sunuluyor:
Peşin Alım Modeli: Konut bedelini peşin ödeyen alıcılara yüzde 25 indirim sağlanıyor.
Yüzde 50 Peşinat + Vade Modeli: Konut bedelinin yüzde 50'sini peşin ödeyenlere yüzde 8 indirim uygulanıyor ve kalan tutar için 72 ay vade imkanı tanınıyor.
Kademeli Peşinat Modeli: Yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme anında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödeniyor. Geriye kalan konut bedeli için de 60 ay vade seçeneği sunuluyor.
Belirlenen alternatiflerden birini seçen vatandaşlar, peşinat tutarlarını ilgili bankalara yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek. TOKİ'nin açık satış kampanyası 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Satış işlemlerine Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılık edecek. Bakan Murat Kurum ayrıca sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilecek kiralık konutlara ilişkin de bilgi verdi. İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yürütülen 15 bin kiralık konut projesinde ilk anahtar teslimlerinin bu yılın eylül ayı itibarıyla başlayacağını açıkladı.
Kurum, ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk proje hakkında da bilgi verdi. Projede, 81 ildeki kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözler teslim tarihlerine çevrilmişti. Bakan Kurum, daha önce 1 milyon 750 bin konutun inşasını başarıyla tamamladıklarını hatırlatarak, yeni projenin de aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Konutların teslim süreciyle ilgili takvimi açıklayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
“11 ilimizi etkileyen deprem sonrası 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konut cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak”
Yapılan konutları sadece birer barınma alanı olarak görmediklerini, sosyal donatıları ve mahalle kültürünü yaşatacak alanları da projeye dahil ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, mahalle konakları, sağlık hizmet alanları, kreşler ve taziye evleri ile eksiksiz yaşam alanları tasarladıklarını ifade etti.