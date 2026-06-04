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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları da hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN MAAŞINA İKİ KAT ZAMLI TEKLİF

Yunanistan basınından Sport24'ün haberine göre Beşiktaş, Razvan Lucescu'ya yıllık 4 milyon euro maaş teklif etti. Haberde, PAOK'ta yıllık 2 milyon euro kazanan deneyimli teknik adamın maaşını iki katına çıkaracak bu teklife rağmen ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi.

KARARINI CANLI YAYINDA DUYURDU

Rumen basınından Digi Sport'a konuşan Lucescu, geleceğiyle ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi.

57 yaşındaki teknik adam, PAOK'ta kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evet, PAOK'ta kalıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var. Şu an başka bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Orada ve şehirle derin bir bağ kurdum, olağanüstü anlar yaşadım. Taraftarları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmam. Yönetim ayrılmamız gerektiğine karar vermedikçe, benim için sorun yok."

"BAŞKA TEKLİFLERİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Lucescu, başka kulüplerden teklif alıp almadığı yönündeki soruya ise kısa ve net bir yanıt verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Başka teklifler veya öneriler hakkında konuşmak istemiyorum. Kendimi tanıtmak için televizyona çıkan bir teknik direktör değilim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu kısa süre içinde netleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Lucescu'nun PAOK'ta kalma yönündeki açıklamasının ardından siyah-beyazlıların farklı adaylara yönelmesi bekleniyor.