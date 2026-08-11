UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Zagreb, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Kauno Zalgiris'i deplasmanda da 2-1 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
Hırvat temsilcisi, iki maç sonunda toplam 7-1'lik skorla tur atladı.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ NETLEŞTİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi de belli oldu.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde play-off turunun ilk karşılaşması 20 Ağustos'ta Tüpraş Stadı'nda, rövanş mücadelesi ise Litvanya deplasmanında oynanacak.
RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ
Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.