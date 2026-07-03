Beşiktaş'ın kaleci transferi için gündeminde yer alan Alexander Nübel cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alman file bekçisi, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne iletti.
KULÜPLERİN ANLAŞMASI BEKLENİYOR
Haberde, 28 yaşındaki kalecinin transfer için olumlu tavır sergilediği ve artık kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin sonucunu beklediği aktarıldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda kulübüyle tüm kulvarlarda 40'ın üzerinde maça çıkan Alexander Nübel, gösterdiği performansla dikkat çekti. Tecrübeli file bekçisi, refleksleri, hava toplarındaki başarısı ve geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor.