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Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Erzurumspor FK karşısında yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Trossard, karşılaşmanın 27. dakikasında sahneye çıktı.

OH ASİST YAPTI, TROSSARD TAMAMLADI

Hyeon-Gyu Oh'un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu kale önünde tamamlayan Trossard, takımını 2-0 öne geçirdi.

Belçikalı oyuncu, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu.

84 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Trossard, 84. dakikada yerini Ernest Poku'ya bıraktı.

Beşiktaş ise Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı'nın golleriyle Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.