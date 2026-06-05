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Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

TFF'nin getirdiği yabancı kuralı sebebiyle de yerli oyuncalara yönelen takımlar, kadro yapılanmasını sürdürüyor.

Bugün teknik direktörlük görevine V. İtaliano'yu getiren Beşiktaş da bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Yerli takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Öztürk transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı.

Gökhan Erdem'in aktardığına göre, Arda Öztürk 1 milyon euro + sonraki satıştan %20 kâr ile Beşiktaş’a gitmek üzere.

Trabzonspor U-19 takımında görev yapan Arda, 194 boyunda ve güçlü fiziğiyle öne çıkıyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı konuşuluyor.