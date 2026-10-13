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Kaynak: Spor Servisi

Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş’ın maçını Belçikalı Lawrence Visser yönetecek. Konferans Ligi’nde KuPS deplasmanına çıkacak Trabzonspor’un mücadelesinde ise Maltalı hakem Ishmael Barbara düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ-HOFFENHEIM MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim’a konuk olacak Beşiktaş’ın karşılaşmasında Belçika Futbol Federasyonundan Lawrence Visser görev alacak.

Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Kevin Van Damme olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Bram Van Driessche üstlenirken, AVAR olarak Stuart Attwell görev yapacak.

Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, 15 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

TRABZONSPOR-KUPS MAÇINDA MALTALI HAKEM GÖREV YAPACAK

UEFA Konferans Ligi’nde sezonun ilk maçına çıkacak Trabzonspor’un Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu da açıklandı.

UEFA’nın resmi internet sitesindeki bilgilere göre mücadeleyi Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek. Barbara’nın yardımcı hakemliklerini Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.

Karşılaşmada Slobodan Petrovic dördüncü hakem olarak görev alacak. VAR sisteminde Gianluca Aureliano, AVAR görevinde ise Daniele Paterna bulunacak.

Finlandiya’da oynanacak KuPS-Trabzonspor karşılaşması, 15 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.