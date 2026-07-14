Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor

500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor

Suriye'den Türkiye'ye getirilen hayvanın zehrinin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor - Resim: 1

5 milyon dolar değerinde zehir, Yalova'da ele geçirildi.

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500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor - Resim: 2

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen yaklaşık 500 gram akrep zehrinin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor - Resim: 3

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çiftlikköy ilçesinde yürüttükleri operasyonda F.C.A. adına kayıtlı otomobili durdurdu.

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500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor - Resim: 4

Araçta yapılan aramada plastik şişe içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 500 gram şüpheli madde bulundu.

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500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor - Resim: 5

İnceleme için Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı'na gönderilen maddenin akrep zehri olduğu analizle kesinleşti.

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500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor - Resim: 6

Jandarmanın soruşturmasında zehrin Suriye uyruklu I.A. ve A.A. tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den getirildiği ve Türkiye'de alıcı arandığı tespit edildi.

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500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor - Resim: 7

Kozmetik, ilaç ve bilimsel araştırmalarda sınırlı alanlarda kullanılabilen, bu nedenle yasa dışı piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu değerlendirilen akrep zehrine el konuldu.

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500 gramı 5 milyon dolar: Suriye'den Türkiye'ye geldi ama zehrinden servet fışkırıyor - Resim: 8

Yaklaşık 5 milyon dolar değer biçilen maddeyle ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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