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Beşiktaş, transfer dönemine damga vuracak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

ANLAŞMA TAMAM

TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş, Trossard transferinde oyuncu tarafıyla tüm şartlarda uzlaşmaya vardı. Transferde artık son detayların görüşüldüğü belirtiliyor.

BAŞKAN YOLA ÇIKIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, yarın saat 10.30’da Hollanda’nın Maastricht kentine giderek Trossard ile yüz yüze görüşeceği aktarıldı.