Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, orta saha hattına çok önemli bir takviye gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve el sıkıştığı milli futbolcu Salih Özcan'ın transferini resmi bir açıklamayla taraftarlarına ve kamuoyuna duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: BU AKŞAM GELİYOR

Siyah-beyazlı yönetim tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, başarılı oyuncunun geliş detaylarına yer verildi. Beşiktaş Kulübünün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Salih Özcan’ı taşıyan uçak saat 23.25’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

BORUSSIA DORTMUND VE ALMANYA KARİYERİ

Kariyerinde önemli takımların formasını terleten Salih Özcan, futbol hayatına Almanya'nın köklü kulüplerinden Köln altyapısında adım attı. Sergilediği başarılı grafikle dikkat çeken 28 yaşındaki milli ön libero, Almanya'da Holstein Kiel, Borussia Dortmund ve son olarak Wolfsburg takımlarında görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla toplamda 26 resmi karşılaşmada sahaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçlarda skor üretme başarısı gösteremedi. Bonservisi elinde olan serbest statüdeki milli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.