Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş Başakşehir’e konuk oldu.

İLK YARIDA KARŞILIKLI HATALAR GOLLERİ GETİRDİ

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşmada ilk yarıda iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı.

Buna rağmen karşılıklı bireysel hatalar golleri beraberinde getirdi. İlk yarıda son bölüme girilirken Ersin ile Djalo arasındaki anlaşmazlıktan yararlanarak aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderen Selke 36’ıncı dakikada Başakşehir’i öne geçirdi.

43’üncü dakikada ise bu kez Başakşehir savunmasında Opoku büyük bir hata yaptı. Bu hatayı değerlendirerek skora eşitliği getiren Beşiktaş’ın yeni forveti Oh, siyah beyazlı formayla üst üste ikinci golünü attı.

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLASA DA GOLÜ BEŞİKTAŞ BULDU

İlk yarı 1-1’lik beraberlikle sona ererken ikinci yarıya Başakşehir baskılı başladı.

Ev sahibi ekip üst üste girdiği net gol fırsatları yakalasa da aradığı golü bulamadı.Ersin Destanoğlu bu yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu.

Başakşehir savunmasında derinliğin kaybolduğu bir anda Oh’un akıl dolu pasında topla buluşan Orkun Kökçü önündeki geniş alanı kullanarak ceza sahası içerisine girdi ve Beşiktaş’ı öne geçiren golü kaydetti.

SON BÖLÜMDE GENÇ FORVETLER SAHNEYE ÇIKTI

Son dakikalara kadar üstünlüğünü koruyan Beşiktaş 87’inci dakikada Bertuğ Yıldırım’ın kafa golüne engel olamadı.

Gol sırasında rakip oyuncuyla çarpışan Bertuğ skorda dengeyi sağladıktan sonra travma şüphesiyle oyundan çıktı.

Uzatmalar büyük heyecana sahne olurken karşılaşmada son sözü 90+6’da attığı golle Beşiktaş’a galibiyeti getiren Mustafa Hekimoğlu söyledi.

BEŞİKTAŞ SERİYİ 11 MAÇA ÇIKARDI, BAŞAKŞEHİR 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla ligde 11 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş puanını 40’a yükseltti. Başakşehir ise 33 puanda kaldı

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullayev, Harit, Selke

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Bilal, Oh

BAŞAKŞEHİR 2-3 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı.

BAŞAKŞEHİR DİREĞE TAKILDI

3' Feyzullayev'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

CERNY İSABETİ BULAMADI

12' Tehlikeli olabilecek bir bölgede topla buluşan Cerny ceza sahası dışından ölçüp biçip şutunu çekti. Ancak top üstten dışarı çıktı.

ERSİN SHOMURODOV'A GOL İZNİ VERMEDİ

18' Shomurodov'un dar açıdan şutunda Ersin topu çelerek golü önledi.

BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ

24' Kemen'in ceza sahası dışından sert şutunda Ersin köşeye giden topu çeldi.

BAŞAKŞEHİR SELKE'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

36' Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Selke, Ersin'in öne çıkmasını fırsat bilerek yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

CERNY UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

41' Cerny'nin uzaktan şutunda top Muhammed'in kucağında kaldı.

OPOKU'NUN HATASINI AFFETMEYEN OH SKORA EŞİTLEDİ

43' Savunmada son adam pozisyonundaki Opoku topa basıp dengesini kaybetti. Araya giren Oh, bu hatayı affetmedi ve Muhammed ile karşı karşıya pozisyonda net bir vuruşla skora eşitliği getiren golü kaydetti.

İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 1-1 BEŞİKTAŞ

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

47' Başakşehir'in hızlı atağında Fayzullayev'in penaltı noktasına çıkardığı topa Shomurodov gelişine vurdu. Ancak top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ KEZ DİREĞE TAKILDI

50' Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Shomurodov'un şutunda savunmadan seken top direkten döndü.

ERSİN SON ANDA GOLÜ ÖNLEDİ

54' Fayzullayev'in kornerden ortasında kale önünde bomboş kalan Selke kafa vuruşunu yaptı. Ersin harika bir refleksle golü ayaklarıyla önledi.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

58' Oh'un pasında defans arkasına koşu yapan Orkun topla buluşarak ceza sahası içerisine girdi ve net bir vuruşla ağları havalandırdı.

ERSİN'DEN YİNE HARİKA BİR KURTARIŞ

66' Ersin, Shomurodov'un kafa vuruşunda köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ SAVUNMASI ÖNLEDİ

82' Başakşehir'de Shomorudov sağ kenardan ceza sahasına girerken Beşiktaş savunması atağı önledi.

BAŞAKŞEHİR'İN BERABERLİK GOLÜNÜ BERTUĞ ATTI

88' Başakşehir, I. Brnic'in açtığı ortada Bertuğ Yıldırım attığı kafa golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

BEŞİKTAŞ OLAITAN İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

90+5 Sağ kanattan yapılan ortada, ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Olaitan, fırsatı değerlendiremedi.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

90+6 Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle 3-2 öne geçti. Asisti Rashica yaptı.