OLAYLAR

600 - Papa I. Gregorius, hapşıran kişiye "Tanrı seni kutsasın" denebileceğine karar verdi.

1872 - Beyoğlu Telgrafhanesi işçileri greve çıktı.

1916 - Rus İmparatorluğu, Erzurum'u işgal etti.

1918 - Litvanya, hem Rusya (Sovyetler Birliği) hem de Almanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1920 - Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde ikinci Ahmet Anzavur isyanı başladı. (İsyan 16 Nisan'da bastırıldı.)

1925 - Türkiye'de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla, sonraları "Türk Hava Kurumu" adını alacak olan, "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.

1926 - Mustafa Kemal'in de olduğu heyet, Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin yeni binasını açtı.

1937 - Wallace Carothers, naylonun patentini aldı.

1948 - Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif Başoğlu ve Niyazi Berkes sosyalist oldukları gerekçesiyle üniversiteden uzaklaştırılmışlardı. Danıştay, görevlerine iade etti.

1959 - Fidel Castro, Fulgencio Batista'nın Küba Devrimi sonucu 1 Ocak'ta Başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından, Küba Devlet Başkanı oldu.

1961 - Explorer 9, NASA tarafından uzaya fırlatıldı.

1968 - Haleyville'de (Alabama, ABD) ilk "911" acil telefon sistemi çalışmaya başladı.

1969 - 6. Filoyu protesto için düzenlenen "Amerikan Emperyalizmine Karşı İşçi Mitingi"nde gösteri yapanlara, sağcı militanların "Müslüman Türkiye" sloganlarıyla saldırmasıyla başlayan olaylarda; Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan öldürüldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Bu olay tarihe "Kanlı Pazar" diye geçti.

1973 - Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.

1974 - Isparta'da Ahmet Mehmet Uluğbay adlı bir kişi, parasını almak için arkadaşı Fikri Tokgöz'ü başına ateş ederek öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1976 - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıyı ASALA üstlendi. (Bknz. 1976 Beyrut saldırısı)

1978 - Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, yabancı kaynaklı eşyaların satışının yasaklandığını açıkladı.

1979 - İran'da İran İslam Devrimi sonrası Humeyni karşıtları, ardı ardına idam edildi.

1979 - Vakıf Gureba Hastanesi, İstanbul'un üçüncü tıp fakültesi oldu.

1986 - Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares, 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil Başkanı oldu.

1988 - Türkiye'de 65 yaşındaki bir kanser hastası, TRT'deki "Zakkumla Kanser Tedavisi" programından etkilenerek, bahçesindeki zehirli zakkum bitkisini kaynatıp içince öldü.

1989 - Danimarka'da yapılan karşılaşmada, İskoç rakibi Pat Clinton'u yenen boksör Eyüp Can, Avrupa Profesyonel Boks Şampiyonu oldu.

1990 - Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kuruldu. Vakfın başkanlığına Yavuz Önen seçildi.

1991 - 7 bin homoseksüel Londra Hyde Park'ta büyük bir miting düzenledi.

1998 - Çin Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Çan Kay Şek Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü: 202 kişi öldü.

1999 - Özbekistan'nın başkenti Taşkent'te, Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'a suikast girişimi yapıldı. Kerimov, saldırıdan şans eseri kurtuldu. Fakat 15 Özbek asker hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırıyı Hizb ut-Tahrir üstlendi.

2005 - İklim değişikliği ile mücadele alanında hazırlanan en kapsamlı anlaşma olan Kyoto Protokolü, yürürlüğe girdi.[1]

2006 - Çadırlardan oluşan Seyyar Ordu Cerrahi Hastaneleri'nin (Mobile Army Surgical Hospital, MASH) sonuncusu da, ABD ordusunda hizmetten kaldırıldı.

DOĞUMLAR

1222 - Niçiren, Japon Budist keşiş ve Niçiren Budizmi'nin kurucusu (ö. 1282)

1331 - Coluccio Salutati, İtalyan hümanist (ö. 1406)

1497 - Philipp Melanchthon, Alman filolog, filozof, Hümanist, teolog, ders kitabı yazarı ve şair (ö. 1560)

1620 - Friedrich Wilhelm, Brandenburg elektörü ve Prusya Dükü (ö. 1688)

1727 - Nikolaus Joseph von Jacquin, Hollanda-Avusturyalı hekim, kimyager ve bitki bilimci (ö. 1817)

1731 - Marcello Bacciarelli, İtalyan ressam (ö. 1818)

1763 - Augustin Miletić, Bosna-Hersekli Fransisken Katolik rahibi ve apostolik vekili (ö. 1831)

1811 - Béla Wenckheim, Macar siyasetçi (ö. 1879)

1812 - Henry Wilson, 18. Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı (ö. 1875)

1816 - Kaspar Gottfried Schweizer, İsviçreli gök bilimci (ö. 1873)

1821 - Heinrich Barth, Alman kaşif ve bilim insanı (ö. 1865)

1822 - Francis Galton, İngiliz bilim insanı (ö. 1911)

1826 - Julius Thomsen, Danimarkalı kimyager ve akademisyen (ö. 1909)

1831 - Nikolay Leskov, Rus gazeteci, romancı ve kısa öykü yazarı (ö. 1895)

1834 - Ernst Haeckel, Alman zoolog (evrim teorisinin savunucularından ve evrime ilişkin yeni kuramların kurucusu) (ö. 1919)

1841 - Armand Guillaumin, Fransız izlenimci ressam ve taşbaskıcı (ö. 1927)

1847 - Arthur Kinnaird, Britanyalı futbolcu (ö. 1923)

1848 - Octave Mirbeau, Fransız yazar (ö. 1917)

1852 - Charles Taze Russell, Amerikalı restorasyoncu yazar ve pastör (ö. 1916)

1852 - Charles Webster Leadbeater, İngiliz yazar (ö. 1934)

1868 - Wilhelm Schmidt, Avusturyalı dil bilimci, antropolog ve etnolog (ö. 1954)

1873 - Radoje Domanović, Sırp yazar, gazeteci ve öğretmen (ö. 1908)

1876 - G. M. Trevelyan, İngiliz tarihçi ve akademisyen (ö. 1962)

1876 - Mack Swain, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1935)

1884 - Robert Joseph Flaherty, Amerikalı film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1951)

1888 - Ferdinand Bie, Norveçli atlet (ö. 1961)

1891 - Hans F. K. Günther, Alman yazar, bilimsel ırkçılığın savunucusu (ö. 1968)

1893 - Mihail Tuhaçevski, Sovyet mareşal (II. Dünya Savaşı öncesinde Kızıl Ordu'nun modernleştirilmesini gerçekleştiren) (ö. 1937)

1901 - Chester Morris, Amerikalı bir sahne, film, televizyon ve radyo oyuncusuydu (ö. 1970)

1904 - George F. Kennan, Amerikalı diplomat ve tarihçiydi (ö. 2005)

1909 - Richard McDonald, McDonald's'ın kurucusu (ö. 1998)

1913 - Keriman Halis, Türk piyanist, model ve Türkiye'nin ilk Dünya güzeli (ö. 2012)

1918 - Patty Andrews, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2013)

1920 - Anna Mae Hayes, Amerikalı asker (ö. 2018)

1922 - Heinz-Wolfgang Schnaufer, II. Dünya Savaşında görev almış Alman gece avcı pilotu (ö. 1950)

1926 - Margot Frank, Hatıra Defterile tanınan Anne Frank'ın ablasıydı (ö. 1945)

1926 - John Schlesinger, İngiliz yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 2003)

1926 - Memet Fuat, Türk eleştirmen, yazar, eğitimci ve voleybol antrenörü (ö. 2002)

1927 - June Brown, İngiliz aktris (ö. 2022)

1929 - Zihni Küçümen, Türk tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar (ö.1996)

1932 - Aharon Appelfeld, İsrailli romancı ve yazar (ö. 2018)

1932 - Ahmad Tejan Kabbah, Sierra Leoneli siyasetçi (ö. 2014)

1933 - Yoshishige Yoshida, Japon film yönetmeni (ö. 2022)

1935 - Brian Bedford, İngiliz oyuncu (ö. 2016)

1935 - Sonny Bono, Amerikan şarkıcı, oyuncu ve politikacı (ö. 1998)

1936 - Fernando Solanas, Arjantinli film yönetmeni, senaryo yazarı ve politikacı (ö. 2020)

1937 - Valentin Bondarenko, 1960'ta kozmonot eğitimi için seçilen bir Sovyet savaş pilotuydu (ö. 1961)

1938 - Claude Jorda, Fransız yargıç, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı

1941 - Kim Jong-il, Kuzey Kore'nin eski ulusal lideri (ö. 2011)

1942 - Richard Williams, eski bir Amerikan tenis koçu ve tenis oyuncuları Venus Williams ve Serena Williams'ın hem babası hem de ilk antrenörüdür

1944 - Richard Ford, Amerikalı romancı ve kısa öykü yazarı

1944 - António Mascarenhas Monteiro, Yeşil Burunlu siyasetçi (ö. 2016)

1947 - Jaroslav Kubera, Çek siyasetçi (ö. 2020)

1949 - Marc de Jonge, Fransız aktör (ö. 1996)

1952 - James Ingram, Amerikalı soul müzik sanatçısı ve yapımcısıdır (ö. 2019)

1954 - Iain Banks, İskoç yazar (ö. 2013)

1954 - Margaux Hemingway, Amerikalı model ve sinema oyuncusu (ö. 1996)

1955 - Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi

1958 - Ice-T, Amerikalı rapçi ve oyuncu

1959 - John McEnroe, Amerikalı profesyonel tenisçi

1959 - Hakan Oruçkaptan, Türk beyin ve sinir cerrahisi uzmanı (ö. 2017)

1962 - Levent İnanır, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1963 - Dodë Gjergji, Arnavutluk Katolik Kilisesi rahibi ve Prizren bölgesi yöneticisi

1964 - Bebeto, Brezilya millî futbol takımının eski forvet oyuncusu

1964 - Christopher Eccleston, İngiliz aktördür

1965 - Dave Lombardo, Küba asıllı ABD'li bir müzisyen

1968 - Warren Ellis, İngiliz yazardır

1970 - Angelo Peruzzi, İtalyan futbol kalecisi

1970 - Serdar Ortaç, Türk şarkıcı

1972 - Sarah Clarke, Amerikalı oyuncu

1973 - Cathy Freeman, Avustralyalı kısa mesafe koşucusu

1974 - Mahershala Ali, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1978 - Faik Ergin, Türk oyuncu ve manken

1978 - Tia Hellebaut, Belçikalı atlet

1979 - Stéphane Dalmat, Fransız eski futbolcu

1979 - Valentino Rossi, İtalyan motosiklet yarışçısı

1981 - Susanna Kallur, İsveçli bir eski atlet

1982 - Rickie Lambert, İngiliz eski futbolcu

1982 - Lupe Fiasco, Amerikalı rapçi

1983 - Aslıhan Gürbüz, Türk tiyatro sanatçısı

1985 - Simon Francis, eski İngiliz futbolcu

1986 - Diego Godín, Uruguaylı millî futbolcu

1986 - Nevin Yanıt, Türk atlet

1987 - Hasheem Thabeet, Tanzanyalı profesyonel basketbol oyuncusu

1987 - Jon Ossoff, Amerikalı siyasetçi ve Georgia'dan ABD Senatörü

1988 - Diego Capel, İspanyol futbolcu

1988 - Denílson, Brezilyalı futbolcu

1988 - Andrea Ranocchia, İtalyan futbolcu

1988 - Kim Soo-hyun, Güney Koreli aktör

1989 - Elizabeth Olsen, Amerikalı sinema oyuncusu

1990 - Abel Makkonen "The Weeknd" Tesfaye, Kanadalı R&B ve pop şarkıcısı

1991 - Sergio Canales, İspanyol futbolcu

1994 - Federico Bernardeschi, İtalyan millî futbolcu

1994 - Ava Max, Arnavut asıllı Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1996 - Nana Komatsu, Japon oyuncu ve manken

1999 - Girl in Red, Norveçli şarkıcı

2000 - Coby White, Amerikalı basketbolcu

ÖLÜMLER

1391 - V. İoannis, Bizans İmparatoru (d. 1332)

1459 - Akşemseddin, Türk âlimi ve II. Mehmed'in hocası (d. 1389)

1659 - Sarı Kenan Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. ?)

1665 - Stefan Czarniecki, Polonyalı asilzade, general ve askeri komutan (d. 1599)

1868 - Adamo Tadolini, İtalyan heykeltıraş (d. 1788)

1892 - Henry Walter Bates, İngiliz doğabilimcisi ve kâşif (d. 1825)

1899 - Félix Faure, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet'in altıncı cumhurbaşkanı (d. 1841)

1901 - Édouard Delamare-Deboutteville, Fransız sanayici ve mühendis (d. 1856)

1907 - Giosuè Carducci, İtalyan şair, eğitimci ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1835)

1917 - Octave Mirbeau, Fransız yazar (d. 1848)

1919 - Mark Sykes, İngiliz yazar, diplomat, asker ve gezgin (d. 1879)

1932 - Ferdinand Buisson, Fransız, akademisyen, eğitim bürokratı, pasifist ve Radikal-Sosyalist (sol liberal) politikacı (d. 1841)

1934 - Kaptanzade Ali Rıza Bey, Türk söz yazarı ve besteci (d. 1881)

1963 - Salih Tozan, Türk oyuncu (d. 1914)

1980 - Erich Hückel, Alman fizikçi ve fiziksel kimyagerdir (d. 1896)

1989 - Ida Ehre, Avusturyalı-Alman oyuncu, eğitimci ve tiyatro yönetmeni (d. 1900)

1990 - Keith Haring, Amerikalı ressam, Graffiti sanatçısı ve sosyal aktivist (d. 1958)

1991 - Bülent Tarcan, Türk beyin cerrahı ve besteci (d. 1914)

1993 - Mahir Canova, Türk tiyatro yönetmeni (d. 1914)

1997 - Chien-Shiung Wu, Çin kökenli Amerikalı bir deneysel fizikçidir (d. 1912)

1999 - Necil Kazım Akses, Türk senfonik müzik bestecisi (d. 1908)

2000 - Lila Kedrova, Rus asıllı Fransız oyuncu (d. 1918)

2001 - Ali Artuner, Türk futbolcu (d. 1944)

2011 - Len Lesser, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirmen (d. 1922)

2011 - Justinas Marcinkevičius, Litvanyalı şair, yazar, oyun yazarı, çevirmen (d. 1930)

2013 - John Ayldon, İngiliz opera şarkıcısı (d. 1943)

2015 - Lesley Gore, Amerikalı şarkıcı (d. 1946)

2015 - Lorena Rojas, Meksikalı aktris ve şarkıcı (d. 1971)

2015 - Fikret Şeneş, Türk şarkı sözü yazarı (d. 1921)

2016 - Butros Butros-Gali, Mısırlı diplomat ve Birleşmiş Milletler'in 6. Genel Sekreteri (d. 1922)

2017 - Josef Augusta, Çek eski buz hokeyi sporcusu ve çalıştırıcı (d. 1946)

2017 - Dick Bruna, Hollandalı yazar, animatör ve grafik sanatçısı (d. 1927)

2017 - Jannis Kounellis, Yunan-İtalyan çağdaş eserler üreten sanatçı (d. 1936)

2017 - George Steele, Amerikalı profesyonel güreşçi ve oyuncu (d. 1937)

2018 - Jim Bridwell, Amerikalı dağ kaya tırmanıcısı ve yazar (d. 1944)

2019 - Sam Bass, Amerikalı çizer (d. 1961)

2019 - Don Bragg, Amerikalı eski atletizm sporcusu (d. 1935)

2019 - Patrick Caddell, Amerikalı danışman, yazar ve siyaset yorumcusu (d. 1950)

2019 - Bruno Ganz, İsviçreli ünlü sinema oyuncusu (d. 1941)

2019 - Richard N. Gardner, Amerikalı siyasetçi, hukukçu ve diplomat (d. 1927)

2019 - Serge Merlin, Fransız oyuncu ve film yönetmeni (d. 1932)

2020 - Graeme Allwright, Yeni Zelanda doğumlu Fransız şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (d. 1926)

2020 - Zoe Caldwell, Avustralyalı emektar oyuncu (d. 1933)

2020 - Pearl Carr, İngiliz şarkıcı (d. 1921)

2020 - Jason Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1984)

2020 - Corinne Lahaye, Fransız aktris (d. 1947)

2020 - Kellye Nakahara, Amerikalı aktris ve ressam (d. 1948)

2020 - Larry Tesler, Amerikalı bilgisayar bilimcisi (d. 1945)

2021 - Irit Amiel, İsrailli şair, yazar ve çevirmen (d. 1931)

2021 - Carman, Amerikalı gospel şarkıcısı, söz yazarı, televizyon sunucusu, yaşam koçu, aktör ve evanjelist (d. 1956)

2021 - Doğan Cüceloğlu, Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı (d. 1938)

2021 - Jan Sokol, Çek filozof, çevirmen ve siyasetçi (d. 1936)

2022 - Pa Ko, Tayvanlı aktör (d. 1954)

2022 - Vasilis Botinos, Yunan millî futbolcu (d. 1944)

2022 - Jack Smethurst, İngiliz aktör ve komedyen (d. 1932)

2023 - Alparslan Arslan, Türk avukat (Danıştay saldırısının faili) (d. 1977)

2023 - Michel Deville, Fransız senarist ve yönetmen (d. 1931)

2023 - Timothy McCarver, Eski Amerikalı beyzbol oyuncusu ve spor muhabiri (d. 1941)

2023 - Güngör Mengi, Türk gazeteci (d. 1940)

2023 - Alberto Radius, İtalyan gitarist, şarkıcı-söz yazarı, aranjör ve albüm yapımcısı (d. 1942)

2024 - Aleksey Navalni, Rus avukat, aktivist ve siyasetçi (d. 1976)

2025 - Kim Sae-ron, Güney Koreli oyuncu (d. 2000)

2025 - Andrzej Potocki, Polonyalı siyasetçi (d. 1964)