Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir dinlenme tesisinin otoparkında park halinde bulunan otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, tesis görevlilerinin uzun süredir yerinden hareket etmeyen araçtan şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre 11 Şubat’tan bu yana otoparkta bulunan aracın sahibine ulaşamayan görevliler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, camları filmli olan araçta içeriyi kontrol edemeyince itfaiyeden destek istedi.

İtfaiye ekiplerinin özel ekipmanlarla kapıyı açmasının ardından yapılan incelemede, aracın sahibi olduğu belirlenen 45 yaşındaki Mehmet Evirgen’in arka koltukta hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi. Şahsın aracını park ettiği tarihten bu yana araçta bulunduğu değerlendirildi.

Jandarma ekipleri araçta detaylı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.