Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda İstanbul Başakşehir’i 3-2 mağlup ederken, teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'TAKIMIN YÜZDE 50'Sİ DEĞİŞTİ'

Kadrodaki değişime vurgu yapan Yalçın, oyun planındaki dönüşüme dikkat çekerek, “Yüzde 50'si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular ilk 15-20 dakika zorlandı, sonra toparlandık ve oyun bize geçti.” dedi.

Karşılaşmada iki tarafın da bireysel hatalardan gol bulduğunu belirten deneyimli teknik adam, “İki taraf da bireysel hatalardan gol buldu, denk oldu. İkinci yarıya rakip iyi başladı, sonra biz oynadık ve golü bulduk. Rakip yan toptan golü buldu.” ifadelerini kullandı.

'YAN TOP ZAAFİYETİMİZ ÖNE ÇIKTI'

Maçın olumsuz yönüne değinen Yalçın, “Yan top zaafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün.” şeklinde konuştu.

Son bölümdeki mücadeleye dikkat çeken Beşiktaş teknik direktörü, “2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici.” dedi.

'TARAFTARIMIZI VE CAMİAMIZI MUTLU ETTİK'

Başakşehir deplasmanının zorluğuna işaret eden Yalçın, “Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik.” değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında transfer edilen oyuncuların performansına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Devre arasında aldığımız oyuncular, hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor.” dedi.

Yeni kadro yapılanmasının zaman alacağını vurgulayan Yalçın, “Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Takımımız daha güçlü oynamaya başladı. Bu deplasman kolay değil, zor deplasman. 3 puan sevindirici. Önce geri düştük, öne geçtik, berabere oldu. Son ana kadar bırakmayıp kazandık. Yavaş yavaş daha iyi olacak.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.