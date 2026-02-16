ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de yürütülmesi planlanan güvenlik ve yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze Barış Kurulu’na üye ülkelerin Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında bölgeye binlerce personel tahsis ettiğini belirtti.

Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, gönderilecek personelin Gazze’de kurulması planlanan yerel güvenlik birimleriyle koordineli şekilde çalışarak bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağı ifade edildi.

ABD Başkanı ayrıca Gazze’deki insani yardım faaliyetleri ile yeniden inşa projeleri için 5 milyar dolardan fazla finansman ayrıldığını açıkladı.

Söz konusu planın, bölgede güvenliğin tesis edilmesi ve sivil altyapının yeniden kurulması amacıyla uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülmesinin hedeflendiği bildirildi.