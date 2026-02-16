Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a evinde 3-2 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin maç sonu açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Sergen Yalçın ile geçmişte yaşadıkları polemiğin hatırlatılması üzerine konuşan Nuri Şahin, bu durumun kendisini yüzde 1 bile motive etmediğinin altını çizdi.

NURİ ŞAHİN: 'TÜRK FUTBOLUNUN GÜZELLİĞİ İÇİN UĞRAŞIYORUM'

Nuri Şahin, "Geçmişte Sergen Hoca ile aranızda söylemler vardı. Yaşananlar bu maç öncesi sizi ekstra motive etti mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Size çok açık konuşacağım. Ben Türk futbolunun güzelliği için uğraşıyorum. Takımım iyi olsun diye uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. %1 bile motive etmedi beni. Ben tamamen Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı hazırlık yaptım. Ben futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni konuşsun istiyorum. Başakşehir başarılı olsun diye sabah akşam çalışıyorum."