Trendyol Süper Lig’de İstanbul Başakşehir, sahasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

NURİ ŞAHİN: 'MAÇIN HAKKI EN KÖTÜ 1 PUANDI'

Skorun adil olmadığını ifade eden Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Çok üzgünüm. Maçın hakkı en kötü 1 puandı. Bizim için iyi olacaktı.” dedi.

'ANLARI DOĞRU OYNAYAMADIK'

Maçın kırılma anlarına dikkat çeken genç teknik adam, “Kırılma anlarını doğru oynayamadık. Bireysel hatanın önüne geçemezsin. Sahanın kuruluğuna gitti Opoku. Anları doğru oynayamadık.” ifadelerini kullandı.

Başakşehir’in 2-2’yi bulduğu bölümde oyuna ağırlık koyduklarını belirten Şahin, “2-2'yi bulduk. O aralar iyi bastırdık. Hak ettiğimiz golü bulduk, 2-2. Maçı koparamadık.” şeklinde konuştu.

'BU SEVİYEYİ ÖĞRENMELİYİZ'

İkinci yarının başında farkı açma şansı yakaladıklarını dile getiren Şahin, “İkinci yarı başında maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra takımım iyiydi. Dediğim gibi, anları doğru oynamak lazım.” dedi.

Rakibin tecrübesine de vurgu yapan Şahin, “Sonuçta Beşiktaş'la, buraları bilen takımla oynuyorsun. Yeniden bu seviyelere çıkmak istiyorsak, o anları doğru oynamalıyız. Buraları öğrenmeliyiz. Yeniden Başakşehir'i o seviyeye getirmek istiyorsak, bu maçları kaybetmeyeceğiz. Ders olsun.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.