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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi macerasına güçlü bir rakip karşısında başlıyor. Siyah-beyazlı ekip, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Fransa'nın köklü temsilcilerinden Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. İşte, Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Marsilya arasındaki kritik Avrupa Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Abdelj, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Paixao, Harit, Gouiri.