Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi macerasına güçlü bir rakip karşısında başlıyor. Siyah-beyazlı ekip, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Fransa'nın köklü temsilcilerinden Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. İşte, Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇINI KİM YÖNETECEK?
Karşılaşmada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Marsilya arasındaki kritik Avrupa Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic.
Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Abdelj, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Paixao, Harit, Gouiri.