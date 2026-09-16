Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Marsilya'yı kendi sahasında konuk edecek. Avrupa arenasındaki mücadele öncesinde yapay zeka, iki takımın güncel durumunu ve karşılaşmanın öne çıkan parametrelerini analiz ederek maçın olası sonucuna ilişkin tahminde bulundu.
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçının skorunu tahmin etti
Yapay zeka, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynayacağı Marsilya karşılaşmasını mercek altına aldı. İki takımın form durumu, kadro kalitesi, sakatlıklar, iç saha avantajı ve taktiksel eşleşmeler üzerinden yapılan değerlendirmede skor tahmini de ortaya çıktı.Furkan Çelik
Yapay zekanın değerlendirmesinde Beşiktaş'ın sezona yaptığı güçlü başlangıç ve iç saha performansı ön plana çıkarken, Marsilya'nın son haftalarda yaşadığı düşüş dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
BEŞİKTAŞ'IN FORMU ÖNE ÇIKIYOR
Siyah-beyazlılar sezona oldukça etkili bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, oynadığı 11 resmi karşılaşmanın 9'unu kazanırken, kendi sahasında çıktığı son 6 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.
Marsilya cephesinde ise tablo daha dalgalı. Fransız temsilcisi sezona Strasbourg karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlasa da daha sonra Monaco, Paris FC ve Rennes karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Yapay zekaya göre iki takım arasındaki form farkı ve Beşiktaş'ın taraftarı önündeki performansı, karşılaşmanın dengesini etkileyebilecek en önemli unsurlar arasında bulunuyor.
VLAHOVIC'İN DÖNÜŞÜ BEŞİKTAŞ'IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Beşiktaş'ın Marsilya karşısında sahaya Nübel; Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara; Salih Özcan; Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan; Vlahovic 11'iyle çıkması bekleniyor.
Önceki iki karşılaşmada 4 gol kaydeden Vlahovic, Erzurumspor maçında cezası nedeniyle dinlenmiş olması nedeniyle Marsilya savunması karşısında Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olarak görülüyor.
BEŞİKTAŞ'IN KULÜBESİ DE OYUNU DEĞİŞTİREBİLİR
Yapay zekanın analizinde Beşiktaş'ın yalnızca başlangıç kadrosu değil, kulübeden yapabileceği hamleler de önemli bir avantaj olarak değerlendirildi.
Wilfred Ndidi orta sahaya fiziksel direnç katabilecek bir seçenek olarak öne çıkarken, Fabio Miretti pas kalitesiyle oyunun yönünü değiştirebilir. Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy ise hücumda farklı özelliklere sahip alternatifler sunuyor.
MARSİLYA'NIN EN BÜYÜK TEHDİDİ GOUIRI
Marsilya'nın ise son Rennes karşılaşmasında tercih ettiği 4-2-3-1 sistemi üzerinden İstanbul'da sahaya çıkabileceği değerlendiriliyor.
Fransız ekibinin olası 11'inde De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Højbjerg, Abdelli; Harit, Angel Gomes, Paixão; Gouiri isimleri öne çıkıyor.
Beşiktaş'ın ön alan baskısını doğru uygulaması halinde Fransız ekibinin Pierre-Emile Højbjerg ve Himad Abdelli üzerinden oyun kurarken yaşayabileceği top kayıpları, Vlahovic ve arkadaşlarına önemli fırsatlar yaratabilir.
Yapay zeka analizinde siyah-beyazlıların en önemli risklerinden biri ise geçiş savunması olarak gösterildi.
Beşiktaş'ın iki bekini aynı anda ileri çıkarması ve orta sahada Salih Özcan'ın geniş bir alanı tek başına savunmak zorunda kalması halinde Marsilya'nın hızlı hücumcuları boşluk yakalayabilir.Yapay zeka analizinde siyah-beyazlıların en önemli risklerinden biri ise geçiş savunması olarak gösterildi.
Beşiktaş'ın iki bekini aynı anda ileri çıkarması ve orta sahada Salih Özcan'ın geniş bir alanı tek başına savunmak zorunda kalması halinde Marsilya'nın hızlı hücumcuları boşluk yakalayabilir.
Özellikle Paixão ve Gouiri'nin açık alandaki etkinliği, Beşiktaş'ın hücum ederken savunma güvenliğini elden bırakmamasını önemli hale getiriyor.
İLK GOL MAÇIN SENARYOSUNU DEĞİŞTİREBİLİR
Karşılaşmada ilk golün büyük önem taşıması bekleniyor. Beşiktaş'ın erken dakikalarda skor avantajını yakalaması halinde tribün desteğinin de etkisiyle oyunun kontrolünü tamamen eline geçirme ihtimali bulunuyor.
Marsilya'nın ise ilk yarıyı gol yemeden tamamlaması durumunda zaman ilerledikçe Beşiktaş üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Fransız ekibinin hızlı hücum silahları, siyah-beyazlıların skor ararken daha fazla risk aldığı bölümlerde devreye girebilir.
İki takımın form durumu, kadro özellikleri, sakatlıklar, Beşiktaş'ın iç saha performansı ve taktiksel eşleşmeler birlikte değerlendirildiğinde yapay zeka, Beşiktaş'ı karşılaşmada bir adım önde görüyor.
YAPAY ZEKA SKOR TAHMİNİ: BEŞİKTAŞ 2-1 MARSİLYA
Yapay zekanın Beşiktaş-Marsilya maçı için skor tahmini 2-1 Beşiktaş galibiyeti oldu.
Beşiktaş galibiyeti: %55
Beraberlik: %25
Marsilya galibiyeti: %20