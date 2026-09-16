Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka analizinde siyah-beyazlıların en önemli risklerinden biri ise geçiş savunması olarak gösterildi.

Beşiktaş'ın iki bekini aynı anda ileri çıkarması ve orta sahada Salih Özcan'ın geniş bir alanı tek başına savunmak zorunda kalması halinde Marsilya'nın hızlı hücumcuları boşluk yakalayabilir.Yapay zeka analizinde siyah-beyazlıların en önemli risklerinden biri ise geçiş savunması olarak gösterildi.