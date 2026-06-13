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Yaz transfer döneminde hücum hattını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Fiorentina döneminden eski prensi Dusan Vlahovic için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

VLAHOVIC'İN MAAŞ VE İMZA ÜCRETİ TALEBİ

Juventus ile sözleşme yenileme görüşmelerinde masadan kalkan ve Torino ekibinden ay sonunda bonservissiz bir şekilde ayrılmaya hazırlanan Vlahovic'in yaklaşık 9 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro imza parası talep ettiği iddia ediliyordu.

BEŞİKTAŞ MAAŞINI KARŞILAMAYA HAZIR

Fırat Günayer'in haberine göre; Vlahovic'e maaş talebini karşılamaya hazır olduğunu ileten Beşiktaş yönetimine Sırp golcünün, 'Tekliflere bakacağım' dedi.

ITALIANO FAKTÖRÜ AKLINI ÇELEBİLİR

Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde bulunan 26 yaşındaki golcü oyuncunun siyah beyazlı kulübe kariyerinde önemli yere sahip olan Vincenzo Italiano sıcak bakabilir.