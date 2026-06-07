Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede

Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlı kulüpteki ilk transfer talebi ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın Juventus'tan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılmaya hazırlanan eski öğrenicisi Dusan Vlahovic'i istediği iddia edildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede - Resim: 1

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı kulüpteki mesaisine başladı. İtalyan çalıştırıcının transfer talepleri de netleşmeye başladı.

1 8
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede - Resim: 2

Italiano, imza töreninde yaptığı açıklamada kendisi için en kritik mevkinin 9 numara poziyonu olduğunu vurgulamıştı.

2 8
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede - Resim: 3

İtalyan teknik adamın özellikle gol yükünü taşıyacak üst düzey bir santrfor istediği belirtiliyor.

3 8
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede - Resim: 4

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Italiano'nun ilk hedeflerinden biri Juventus'tan bonservissiz bir şekilde ayrılmaya hazırlanan Dusan Vlahovic.

4 8
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede - Resim: 5

İddialara göre Italiano, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Vlahovic'i yeniden takımında görmek istiyor.

5 8
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede - Resim: 6

Sırp golcü kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden birini Fiorentina'da Vincenzo Italiano yönetiminde yaşamıştı.

Vlahovic'in Fiorentina'daki performansı Juventus'un kapısını açmış ve yıldız oyuncu büyük beklentilerle Torino ekibine transfer olmuştu.

6 8
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede - Resim: 7

Transferin önündeki en büyük engel ise oyuncunun yüksek maaş beklentisi ve imza maliyetleri olarak gösteriliyor.

Avrupa'nın birçok önemli kulübü de Vlahovic'i transfer etmek için sıraya girmiş durumda.

7 8
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede - Resim: 8

Beşiktaş yönetiminin transfer için henüz bir girişimde bulunmadığı ancak harekete geçmesi halinde önümüzdeki günlerde Italiano'nun transferde bizzat devreye girerek Vlahovic ile görüşme yapmasının beklendiği ifade ediliyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro