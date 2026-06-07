Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı kulüpteki mesaisine başladı. İtalyan çalıştırıcının transfer talepleri de netleşmeye başladı.
Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istedi: Dünya yıldızı listede
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlı kulüpteki ilk transfer talebi ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın Juventus'tan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılmaya hazırlanan eski öğrenicisi Dusan Vlahovic'i istediği iddia edildi.Furkan Çelik
Italiano, imza töreninde yaptığı açıklamada kendisi için en kritik mevkinin 9 numara poziyonu olduğunu vurgulamıştı.
İtalyan teknik adamın özellikle gol yükünü taşıyacak üst düzey bir santrfor istediği belirtiliyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Italiano'nun ilk hedeflerinden biri Juventus'tan bonservissiz bir şekilde ayrılmaya hazırlanan Dusan Vlahovic.
İddialara göre Italiano, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Vlahovic'i yeniden takımında görmek istiyor.
Sırp golcü kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden birini Fiorentina'da Vincenzo Italiano yönetiminde yaşamıştı.
Vlahovic'in Fiorentina'daki performansı Juventus'un kapısını açmış ve yıldız oyuncu büyük beklentilerle Torino ekibine transfer olmuştu.
Transferin önündeki en büyük engel ise oyuncunun yüksek maaş beklentisi ve imza maliyetleri olarak gösteriliyor.
Avrupa'nın birçok önemli kulübü de Vlahovic'i transfer etmek için sıraya girmiş durumda.
Beşiktaş yönetiminin transfer için henüz bir girişimde bulunmadığı ancak harekete geçmesi halinde önümüzdeki günlerde Italiano'nun transferde bizzat devreye girerek Vlahovic ile görüşme yapmasının beklendiği ifade ediliyor.