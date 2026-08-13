Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Hradec Kralove'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti.

Saat 20.00'de başlayan mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çaldı.

Beşiktaş-Hradec Kralove (Canlı Anlatım)Beşiktaş-Hradec Kralove (Canlı Anlatım)Spor

MONTELLA TRİBÜNDE

Karşılaşmada tribünlerde dikkat çeken bir isim de yer aldı.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçında Montella sürprizi - Resim : 2

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesini Tüpraş Stadyumu'nda izleyenler arasında yer aldı.

İtalyan teknik adam, mücadeleyi A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile birlikte takip etti.