Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Hradec Kralove'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti.
Saat 20.00'de başlayan mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çaldı.
MONTELLA TRİBÜNDE
Karşılaşmada tribünlerde dikkat çeken bir isim de yer aldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesini Tüpraş Stadyumu'nda izleyenler arasında yer aldı.
İtalyan teknik adam, mücadeleyi A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile birlikte takip etti.