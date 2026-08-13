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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına bir adım daha yaklaştı.

BEŞİKTAŞ İKİ MAÇTA DA KAZANARAK PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI

İlk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Hradec Kralove’u rövanş mücadelesinde evinde de aynı skorla yenen Beşiktaş önceki turda olduğu gibi galibiyet serisini sürdürerek play-off biletini aldı.

GALBİYET GOLÜ CERNY’DEN GELDİ

Maç boyunca taraftarının güçlü desteğiyle dominant bir oyunla rakibine şans tanımayan Siyah Beyazlılar’da galibiyeti getiren gol 40. dakikada Olaitan’ın asistinde Vaclav Cerny’den geldi.

TROSSARD SİFTAH YAPTI

Vincenzo Italiano ikinci yarıda Leandro Trossard’ı da oyuna dahil etti. Belçikalı yıldız siyah beyazlı formayla ilk maçına taraftarı önünde çıktı.

ITALIANO İLE 4'TE 4

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanarak İtalyan teknik adamla yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KAUNO ZALGIRIS

Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi de belli oldu.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş, play-off turunun ilk maçını 20 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda, rövanş karşılaşmasını ise Litvanya deplasmanında oynayacak.

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Kauno Zalgiris engelini de aşması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE İLK 11’LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik

BEŞİKTAŞ 1-0 HRADEC KRALOVE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Urs Schnyder'in ilk düdüğüyle Beşiktaş-Hradec Kralove maçı başladı.

MAÇIN BAŞINDA ÖNEMLİ BİR FIRSAT KAÇTI

2' Murillo'nun ortasında İlhan Fakılı kale önünde istediği gibi vuramadı. Top üstten auta çıktı.

HRADEC KRALOVE TEHLİKELİ GELDİ

4' Hradec Kralove tehlikeli geldi. Darida'nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

MURILLO NET POZİSYONDA DOKUNAMADI

14' Orkun Kökçü'nün serbest vuruştan ortasında kale önünde Murillo net pozisyonda topa dokunamadı. Kaleci Zadrazil topun sahibi oldu.

İLHAN FAKILI ŞANSINI DENEDİ

20' İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Zadrazil iki hamlede topun sahibi oldu.

ORKUN'UN ŞUTU DİREĞE TAKILDI

25' Cerny'nin pasında ceza sahasu önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sert şutunda top üst direkte patladı. Devam eden pozisyonda yeniden topla buluşan Orkun bu kez istediği gibi vuramadı.

Beşiktaş, Václav Černý'nin hızlı hücumdan gelen golüyle 1-0 öne geçti! ⚽ pic.twitter.com/9CMt9cg6nJ — S Sport Plus (@ssportplustr) August 13, 2026

BEŞİKTAŞ CERNY İLE ÖNE GEÇTİ

39' Olaitan'ın pasında defans arkasına koşu yaptığı sırada topla buluşan Vaclav Cerny kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net bir son vuruşla ağları havalandırdı. Beşiktaş öne geçti.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-0 HRADEC KRALOVE

İLHAN'IN AŞIRMA VURUŞUNDA TOP ZADRAZIL'DE KALDI

47' Rıdvan Yılmaz'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan Fakılı aşırtma vuruş denedi. Ancak kaleci Zadrazil için kolay bir top oldu.

CERNY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

50' İlhan ceza sahası içerisine koşu yapan Cerny'e harika bir pas gönderdi. Cerny ilk kontrolü istediği gibi yapamayınca Zarazil kalesini terk ederek mutlak gol pozisyonunu önledi.

ITALIANO'DAN 3 HAMLE BİRDEN

66' Vincenzo Italiano 3 hamle birden yaparak Leandro Trossard'ı da oyuna aldı. Rıdvan, Olaitan ve Cerny kenara gelirken Ndidi, Yasin Özcan ve Trossard kalan bölümde oyuna girdi.

CEZA SAHASINDA TEHLİKE

82' Adam Vlkanova ceza sahası içerisinde tehlike yarattı. Şutunda savunmadan seken top direğin üstünden kornere çıktı.