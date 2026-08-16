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UEFA Avrupa Ligi’nde iki eleme turunda tüm maçlarını kalesinde gol görmeden kazanarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Beşiktaş Süper Lig’in ilk haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 21:30’da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Callegari, Massanga, Costa, Sabiri, Pintor, Michalak, Abdullahi

BEŞİKTAŞ 1-0 EYÜPSPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Eyüpspor maçı başladı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İLE GOLE YAKLAŞTI

10' Beşiktaş etkili geldi. Orkun Kökçü'nün şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ CERNY'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

24' Olaitan'ın savunmanın arkasına aşırtarak attığı harika pası Vaclav Cerny tek vuruşla gole çevirdi.

CERNY BU KEZ MOLDOVAN'I GEÇEMEDİ

32' Beşiktaş ikinci gol için yoğun baskı kurdu. Cerny'nin kafa vuruşunda Moldovan gole izin vermedi.

EYÜPSPOR PINTOR İLE KALEYİ YOKLADI

35' Pintor'un ceza sahası dışından çektiği sert şutta Nübel hata yapmadı.