Yeniçağ Gazetesi
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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor

Bursa'da mermer üretiminden çıkan kırık, toz ve çamurlar çöpe gitmek yerine ihracat ürününe dönüştü. Yenişehir'deki firmanın geliştirdiği geri dönüşüm sistemiyle üretilen yapı kimyasalları Fransa, Malta, Dubai ve Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Kaynak: İHA
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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor - Resim: 1

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, mermer üretiminde ortaya çıkan atıkları geri dönüştürerek katma değerli yapı kimyasallarına dönüştürüyor.

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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor - Resim: 2

Normalde bertaraf edilmesi gereken mermer kırıkları, tozları ve çamurları artık seramik yapıştırıcısı, mermer yapıştırıcısı ve mantolama sistemleri olarak yurt dışına ihraç ediliyor.

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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor - Resim: 3

ÇÖPE GİDECEK ATIKLAR İHRACAT ÜRÜNÜNE DÖNÜŞTÜ

Mermer işleme sırasında ortaya çıkan atıkların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla geliştirilen geri dönüşüm sistemi, firmanın yapı kimyasalları sektörüne adım atmasını sağladı.

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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor - Resim: 4

Tescilli üretim süreçlerinden geçirilen mermer çamurları ve kırık mermer parçaları, inşaat sektöründe kullanılan yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor - Resim: 5

FRANSA, MALTA VE DUBAİ'YE İHRACAT

Firmanın ürettiği çevre dostu yapı kimyasalları yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da yoğun ilgi görüyor.

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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor - Resim: 6

Başta Fransa, Malta, Dubai ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine ihracat yapan şirket, geri dönüşüm sayesinde hem döviz girdisi sağlıyor hem de çevresel atıkları ekonomiye kazandırıyor.

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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor - Resim: 7

"ATIKLARI TEMİZLEDİK, İSTİHDAM OLUŞTURDUK"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çırpan, geri dönüşüm yatırımıyla hem çevre kirliliğini azalttıklarını hem de Yenişehir'de yeni iş alanları oluşturduklarını belirtti.

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Çöpten servet çıktı: Dünyadan sipariş yağıyor - Resim: 8

Çırpan, mermer üretiminden çıkan artıkların ekonomiye yeniden kazandırıldığını ifade ederek, bu ürünlerin bugün birçok ülkeye ihraç edilen katma değerli inşaat malzemelerine dönüştüğünü söyledi.

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