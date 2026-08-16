500 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi yeniden hesaplandı. Bankaların güncellediği faiz oranlarıyla birlikte bazı bankalarda net kazanç 15 bin TL seviyesini aşarken, banka banka güncel getiri tablosu da netleşti.
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar
Vadeli mevduat faizleri yeniden güncellendi. 500 bin TL'sini 32 gün vadeye bağlayanların elde edeceği net kazanç banka banka değişirken, bazı bankalarda getiri 15 bin TL'yi aştı. İşte güncel faiz oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük net kazanç tablosu.Züleyha Öncü
500 BİN TL'NİN GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?
Güncel verilere göre 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç, tercih edilen bankaya göre önemli ölçüde değişiyor. En yüksek net getiri 15 bin TL seviyesini aşarken, kamu ve özel bankalar arasındaki fark dikkat çekiyor.
EN YÜKSEK GETİRİYİ HANGİ BANKA VERİYOR?
Güncel tabloda Türkiye Finans, yüzde 46 kâr payı oranıyla 15 bin 684 TL net kazanç sağlayarak listenin zirvesinde yer aldı.
Hayat Finans 15 bin 102 TL, Akbank 15 bin 8 TL ve Türk Ticaret Bankası 14 bin 963 TL net getiriyle öne çıkan diğer kurumlar arasında yer aldı.
Banka banka 500 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.597 TL
Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.380 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 14.484 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.484 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41,25
Net Kazanç: 14.917 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.917 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76
Net Kazanç: 15.102 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.102 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 14.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.208 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 14.056 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.056 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 14.056 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.056 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.053 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.053 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.218 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.218 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Net Kazanç: 14.963 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.963 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 13.710 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.710 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.370 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.370 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.408 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.408 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.408 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.408 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.708 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.708 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 15.684 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.684 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 12.096 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.096 TL
FAİZLER YENİDEN YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE
Finans piyasalarındaki son gelişmelerin ardından vadeli mevduat hesapları yeniden yatırımcıların odağına girdi. Bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranlarındaki farklılıklar, aynı tutardaki birikimde dahi binlerce liralık getiri farkı oluşturabiliyor.