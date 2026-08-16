500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

500 BİN TL'NİN GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Güncel verilere göre 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç, tercih edilen bankaya göre önemli ölçüde değişiyor. En yüksek net getiri 15 bin TL seviyesini aşarken, kamu ve özel bankalar arasındaki fark dikkat çekiyor.