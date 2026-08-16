Yeniçağ Gazetesi
16 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Vadeli mevduat faizleri yeniden güncellendi. 500 bin TL'sini 32 gün vadeye bağlayanların elde edeceği net kazanç banka banka değişirken, bazı bankalarda getiri 15 bin TL'yi aştı. İşte güncel faiz oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük net kazanç tablosu.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

500 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi yeniden hesaplandı. Bankaların güncellediği faiz oranlarıyla birlikte bazı bankalarda net kazanç 15 bin TL seviyesini aşarken, banka banka güncel getiri tablosu da netleşti.

1 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

500 BİN TL'NİN GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Güncel verilere göre 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç, tercih edilen bankaya göre önemli ölçüde değişiyor. En yüksek net getiri 15 bin TL seviyesini aşarken, kamu ve özel bankalar arasındaki fark dikkat çekiyor.

2 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

EN YÜKSEK GETİRİYİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Güncel tabloda Türkiye Finans, yüzde 46 kâr payı oranıyla 15 bin 684 TL net kazanç sağlayarak listenin zirvesinde yer aldı.

3 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

Hayat Finans 15 bin 102 TL, Akbank 15 bin 8 TL ve Türk Ticaret Bankası 14 bin 963 TL net getiriyle öne çıkan diğer kurumlar arasında yer aldı.

4 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

Banka banka 500 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi

5 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

6 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

7 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

8 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

9 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 14.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.484 TL

10 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 11

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Net Kazanç: 14.917 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.917 TL

11 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 12

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL

12 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 13

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76

Net Kazanç: 15.102 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.102 TL

13 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 14

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 14.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.208 TL

14 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 15

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 14.056 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.056 TL

15 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 16

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 14.056 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.056 TL

16 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 17

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.053 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.053 TL

17 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 18

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.218 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.218 TL

18 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 19

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 14.963 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.963 TL

19 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 20

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 13.710 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.710 TL

20 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 21

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.370 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.370 TL

21 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 22

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.408 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.408 TL

22 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 23

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.408 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.408 TL

23 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 24

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.708 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.708 TL

24 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 25

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 15.684 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.684 TL

25 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 26

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 12.096 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.096 TL

26 27
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 27

FAİZLER YENİDEN YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE

Finans piyasalarındaki son gelişmelerin ardından vadeli mevduat hesapları yeniden yatırımcıların odağına girdi. Bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranlarındaki farklılıklar, aynı tutardaki birikimde dahi binlerce liralık getiri farkı oluşturabiliyor.

27 27
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro