Güney Koreli üreticiler, yıllar boyunca farklı özelliklere sahip otomobillerle Türkiye pazarında yer aldı.
Yılda 1 tane satan bile var: Türkiye’de tutunamayan araba modelleri
Hyundai Sonata, Kia Opirus, Stinger ve Daewoo modelleri, Türkiye’de satışa sunulmalarına rağmen geniş bir alıcı kitlesine ulaşamadı. İşte bir dönem Türkiye pazarında yer alan, ancak zamanla geri planda kalan Güney Kore otomobilleri.Kaynak: Haber Merkezi
Büyük sedanlardan sıra dışı tasarımlı araçlara kadar uzanan bu modellerin bazıları ilgi görürken bazıları satış beklentilerini karşılayamadı.
Türkiye’de yeterince alıcı bulamayan otomobillerin bir bölümü zamanla satıştan kaldırıldı.
Hyundai Sonata, Kia Opirus ve Daewoo modelleri başta olmak üzere bu araçların çoğuna bugün yollarda nadiren rastlanıyor.
Webtekno, Türkiye’de yeterli ilgiyi görmeyen Güney Kore modellerini derledi.
Hyundai Sonata
Hyundai'nin D segmentindeki sedanı Sonata, 2008 yılında Türkiye'de satışa çıktı. İlk etapta 2.0 CRDi-VGT dizel motorla sunulan model, Select, Style ve Style Plus olmak üzere üç donanım seçeneğine sahipti.
Sonata'nın Türkiye'deki satış dönemi uzun sürmedi. Kayıtlara göre modelin ülkede satışa sunulan son versiyonu 2011 model yılına aitti. İkinci el piyasasında da otomobile seyrek rastlanıyor.
Kia Opirus
Kia, Türkiye'de tanınan Güney Koreli markalar arasında bulunsa da geçmişteki bütün modelleri aynı ilgiyi görmedi. Bunlardan biri, 2000'li yıllarda markanın üst sınıf sedanı olarak öne çıkan Opirus oldu.
2003 yılında Kia'nın amiral gemisi olarak konumlandırılan otomobil, Türkiye'de Çelik Motor tarafından satışa çıkarıldı. Opirus, 3.5 litrelik V6 benzinli motor seçeneğiyle sunuluyordu.
Üst segmentte yer almasına karşın model, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşamadı. Günümüzde daha çok sınırlı bir alıcı grubunun ilgisini çekiyor.
Kia Magentis ve Optima
Kia'nın D segmentindeki sedanları, Türkiye'de farklı dönemlerde Magentis ve Optima isimleriyle satışa sunuldu. Ancak özellikle Optima'nın satış performansı oldukça düşük kaldı.
2015 yılı verilerine göre Türkiye'de yalnızca 1 adet Kia Optima satıldı. Bu sonuç, modelin pazarda yaygınlaşamadığını gösteriyor.
Kia Soul
Köşeli hatları ve dik gövde yapısıyla Kia'nın diğer modellerinden ayrılan Soul, farklı tasarımıyla dikkat çekiyordu. Buna rağmen otomobil, Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşamadı.
2015 yılında ülkede 304 adet Kia Soul satıldı. Bu sayı, modelin Türkiye pazarında yaygınlaşamadığını ortaya koyuyor.
Kia Stinger
Kia'nın Türkiye'de satışa çıkardığı sportif sedan Stinger, 2018 yılında pazara girdi. Modelde 2.0 litrelik turbo benzinli motor, sekiz ileri otomatik şanzıman ve 244 beygir güç bulunuyordu.
550 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Stinger, dönemin otomobilleri arasında yüksek fiyatıyla öne çıkıyordu. Araç, başlangıçta özel sipariş yoluyla alınabiliyordu.
Modelin 2.0 litrelik motorunun yüksek vergi diliminde yer alması da Türkiye'deki satış süreciyle ilgili gündeme gelen konular arasındaydı.
Daewoo Lanos, Nubira ve Leganza
Daewoo, geçmişte Türkiye'de satış yapan Güney Koreli otomobil markalarından biriydi. Lanos, Nubira ve Leganza, şirketin 1990'ların sonu ile 2000'li yılların başındaki modelleri arasında bulunuyordu.
Daewoo Motors'un mali sorunlarının ardından General Motors, 2002 yılında şirketin varlıklarını devraldı ve GM Daewoo Auto & Technology kuruldu.
İlerleyen yıllarda Daewoo markası birçok pazarda geri planda kaldı. Bazı modellerin satışları ise Chevrolet adıyla devam etti. Bu kurumsal değişim, Daewoo otomobillerinin Türkiye'deki görünürlüğünün azalmasında etkili oldu.
SsangYong Rodius
SsangYong Rodius, sıra dışı tasarımıyla Türkiye'de satışa sunulan modellerden biriydi. Büyük gövdesi ve yedi kişilik kapasitesiyle geniş ailelere hitap eden otomobil, farklı bir seçenek olarak öne çıkıyordu.
Ancak Rodius, Türkiye'de yaygınlaşamadı. Modelin yollarda nadir görülmesi, pazardaki sınırlı görünürlüğünü ortaya koyuyor.
Bu modellerin Türkiye'de beklenen ilgiyi görememesini tek bir nedene bağlamak mümkün değil.
Otomobiller farklı dönemlerde, farklı segmentlerde ve farklı kullanıcı gruplarına yönelik olarak satışa sunuldu.
Bununla birlikte bazı modellerin çok düşük satış rakamlarında kalması, bazılarının ise yüksek fiyatlarla pazara girmesi, Türkiye'deki satış zorluklarını gösteriyor.
Bir otomobilin pazarda yaygınlaşmasını yalnızca teknik özellikleri belirlemiyor. Fiyatı, satış dönemi, segmenti ve pazardaki konumu da modelin ne kadar alıcıya ulaşacağını etkiliyor.