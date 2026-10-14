EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Litvanya temsilcisini 99-80 mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetine ulaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 26-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı azaltan Zalgiris karşısında soyunma odasına 42-39 üstün giden sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu da 55-51 önde kapattı.
SON PERİYOTTA FARK AÇILDI
Son çeyrekte hücumdaki etkinliğini artıran Fenerbahçe, rakibine 44-29 üstünlük kurarak mücadeleden 19 sayı farkla galip ayrıldı.
Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu sonuçla EuroLeague'de oynadığı beşinci maçta dördüncü galibiyetini aldı.
SHAVON SHIELDS 17 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe'de Shavon Shields 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Braxton Key 15, Will Clyburn 14 ve Nicolo Melli 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Zalgiris Kaunas'ta ise Carsen Edwards'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.