Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 2026-2027 sezonunda iç sahada oynadığı 9 resmi karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.
Dolmabahçe'de başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
BEŞİKTAŞ EVİNDE 8 GALİBİYET ALDI
Trendyol Süper Lig'de sahasında Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'u mağlup eden Beşiktaş, Avrupa kupalarında da iç saha performansını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'da Midtjylland, Hradec Kralove, Kaunos Zalgiris ve Marsilya karşısında galibiyete ulaşırken Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Böylece Beşiktaş, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisini devam ettirdi.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDE SIRADAKİ RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, buna rağmen iç sahadaki yenilmezliğini korudu.
Siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha karşılaşmasında Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek.