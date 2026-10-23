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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 2026-2027 sezonunda iç sahada oynadığı 9 resmi karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Dolmabahçe'de başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE 8 GALİBİYET ALDI

Trendyol Süper Lig'de sahasında Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'u mağlup eden Beşiktaş, Avrupa kupalarında da iç saha performansını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da Midtjylland, Hradec Kralove, Kaunos Zalgiris ve Marsilya karşısında galibiyete ulaşırken Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Böylece Beşiktaş, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisini devam ettirdi.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDE SIRADAKİ RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, buna rağmen iç sahadaki yenilmezliğini korudu.

Siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha karşılaşmasında Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek.