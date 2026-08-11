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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa futbolunun önemli golcülerinden Dusan Vlahovic transferinde anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki Sırp santrforla 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Tarafların yapılan son görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı belirtilirken, transfer sürecinin resmiyet kazanması için son işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

HÜCUM HATTINA ÖNEMLİ TAKVİYE

Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve golcü kimliğiyle Avrupa'nın dikkat çeken santrforları arasında gösterilen Vlahovic'in, Beşiktaş'ın hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Teknik heyetin de transferi özellikle istediği, yeni sezonda Sırp yıldızın takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak planlandığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş ile oyuncu arasında 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması için kulüpten yapılacak açıklama bekleniyor.

Resmi imzaların atılmasının ardından Dušan Vlahović'in sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi ve kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.