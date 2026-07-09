Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, yeni sezon öncesi iddialı mesajlar verdi.

Siyah-beyazlı kulübün hedefinin her zaman zirve olduğunu vurgulayan Kılıç, transfer çalışmalarının da planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.

'BEŞİKTAŞ HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR'

Yeni sezonun tüm kulüpler için hayırlı olmasını dileyen Murat Kılıç, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler'i de tebrik etti.

Fikstürün Beşiktaş açısından büyük önem taşımadığını söyleyen Kılıç, "Dileğimiz futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, hakem hatalarının ve sakatlıkların olmadığı, hak edenin kazandığı bir sezon yaşanması. Beşiktaş için içeride ya da dışarıda, rakibin kim olduğundan bağımsız fikstürün çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi ligdeki 34 maçta, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında çıktığı her maçı kazanmaktır. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan da budur." ifadelerini kullandı.

'EKSİKLERİMİZİ EN KISA SÜREDE GİDERECEĞİZ'

Transfer çalışmalarına da değinen Kılıç, "Bu sezon yarışmacı ve güçlü bir kadro kurduk. Elbette birkaç eksiğimiz var. Teknik ekibimiz ve başkanımız bu eksikleri kulübümüzün ekonomisini de gözeterek en doğru zamanda tamamlayacaktır. Taraftarımız ve camiamız müsterih olsun. Tüm eksiklerimizi en kısa sürede gidereceğiz." dedi.

TARAFTARA GÜVEN ÇAĞRISI

Yönetim olarak Beşiktaş'ı hak ettiği noktaya taşımak için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Murat Kılıç, sözlerini taraftara çağrıyla tamamladı.

"Serdal Adalı'nın önderliğinde sportif anlamda istikrarı yakalamış güçlü bir Beşiktaş oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Takımımızı yalnız bırakmasınlar, teknik ekibe ve futbolcularımıza güvensinler. Biz üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.