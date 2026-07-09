Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Slovakya kampında HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun antrenman metodunu değerlendiren Rıdvan, takımın yoğun tempoda çalıştığını belirterek yeni sezon öncesi umut dolu mesajlar verdi.
Rıdvan Yılmaz'dan Vincenzo Italiano sözleri: Antrenmanlar askeri kamp gibi
Beşiktaş'ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi. Vincenzo Italiano'nun çalışma temposundan övgüyle bahseden Rıdvan, yeniden A Milli Takım'a dönmek istediğini söylerken, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığıyla ilgili de duygusal açıklamalarda bulundu.Furkan Çelik
'ANTRENMANLAR ASKERİ KAMP GİBİ'
Slovakya kampının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Rıdvan Yılmaz, teknik heyetin çalışma temposundan memnun olduklarını söyledi.
Milli futbolcu, "Çalışmalarımız yoğun ve tempolu geçiyor. Hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor. Antrenmanlarımız askeri kamp gibi geçiyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
'ITALIANO'NUN OYUNU AGRESİF VE SERT'
Vincenzo Italiano'nun antrenmanlarda oyunculardan maksimum performans istediğini belirten Rıdvan, İtalyan teknik adamın oyun anlayışına da dikkat çekti.
"Antrenman dışında sıkan bir hoca değil. Antrenman içinde yüzde 100 performans sergilememiz için zorluyor. Oyun tarzı agresif ve sert. Hocamızın oynatmak istediği oyunu oynayabilirsek güzel bir oyun oynarız. Bunu başaracak gücümüz var, inanıyoruz." diyen Rıdvan, Italiano'nun her oyuncunun gelişimine katkı sağlamaya çalıştığını vurguladı.
"BAŞKAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"
Rıdvan Yılmaz, kız isteme töreninin Vincenzo Italiano'nun imza töreniyle aynı güne denk geldiğini belirterek Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın kendisini yalnız bırakmadığını anlattı.
Milli futbolcu, "Başkanımıza aylar öncesinden söylemiştim. Bana 'Gelirim' demişti ve gerçekten verdiği sözü tuttu. Açıkçası şaşırdım ama orada olması bizim için çok kıymetliydi." diyerek Başkan Adalı'ya teşekkür etti.
HEDEFİ YENİDEN MİLLİ TAKIM
Yeni sezondaki en büyük hedeflerinden birinin yeniden A Milli Takım formasını giymek olduğunu dile getiren Rıdvan, Avrupa'da geçirdiği dönemin kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını söyledi.
"Geçtiğimiz sezon ilk hedefim milli takıma girmekti ama olmadı. Yeniden milli takıma dönmek istiyorum. Burada göstereceğim performans bunun belirleyicisi olacak. Avrupa'da çok önemli tecrübeler edindim. Dünyaya bakış açım değişti. Bu sezon daha iyi bir performans göstereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
'TAKIM BAŞARISI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'
Sol bekte yaşanacak rekabete hazır olduğunu söyleyen milli futbolcu, takım başarısının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.
Rıdvan ayrıca yeni transferler Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar'ın takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Nübel'in Bundesliga'da kendini kanıtladığını, Salih Özcan'ı ise milli takımdan yakından tanıdığını söyledi.