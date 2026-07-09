Rıdvan Yılmaz'dan Vincenzo Italiano sözleri: Antrenmanlar askeri kamp gibi

HEDEFİ YENİDEN MİLLİ TAKIM

Yeni sezondaki en büyük hedeflerinden birinin yeniden A Milli Takım formasını giymek olduğunu dile getiren Rıdvan, Avrupa'da geçirdiği dönemin kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını söyledi.

"Geçtiğimiz sezon ilk hedefim milli takıma girmekti ama olmadı. Yeniden milli takıma dönmek istiyorum. Burada göstereceğim performans bunun belirleyicisi olacak. Avrupa'da çok önemli tecrübeler edindim. Dünyaya bakış açım değişti. Bu sezon daha iyi bir performans göstereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.