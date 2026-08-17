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Kaynak: AA

Beşiktaş, Tera Yatırım Holding ile futbol A Takımı ve erkek basketbol takımını kapsayan forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve davetliler katıldı.

'TERA HOLDİNG İLE YAPTIĞIMIZ İŞ BİRLİĞİNİ DUYURMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Yeni sezonun Beşiktaş ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileyen Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalı şunları söyledi:

"Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, tribündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Beşiktaş'ımıza birçok sponsor kazandırdık. Sponsorluk anlaşması yaptığımız markaların tamamı alanında lider, büyük, önemli firmalar. Bugün de kendi sektörünün önemli markalarından olan Tera Holding ile yaptığımız işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

FUTBOLDA 2 SEZONLUK ANLAŞMA

Serdal Adalı, Tera Yatırım Holding'in önümüzdeki iki sezon boyunca Beşiktaş Futbol A Takımı'nın forma sırt sponsoru olacağını açıkladı.

Adalı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Sponsorumuz, önümüzdeki 2 sezon boyunca futbol takımımızın sırt sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza katkı sağlayacak. Ayrıca, bu sezon uzun bir zaman sonra ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan erkek basketbol takımımıza da bir sponsorluk desteği verdiler.

Önümüzdeki sezon basketbol erkek takımımızın da sırt sponsoru olarak basketbol formalarımıza adını yazdırdılar. Hem futbol hem de basketbol formalarımızda markanın sponsorluğunu görmekten büyük mutluluk duyacağız."

FİNANSAL İŞ BİRLİĞİ İÇİN DE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Forma sponsorluğunun yanı sıra taraflar arasında farklı alanlarda yeni iş birliklerinin de gündemde olduğu açıklandı.

Adalı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kulübümüz ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ ve TERA Yatırım Holding AŞ arasında, sermaye piyasaları, finansman, yatırım bankacılığı ve diğer potansiyel finansal çözümler kapsamında iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başlanmıştır."

'BASKETBOLA BİR SPONSORLUK İHTİYACI VAR'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, erkek basketbol takımının bütçesindeki artış nedeniyle başka sponsorluk görüşmelerinin de devam ettiğini açıkladı.

Adalı, "Basketbola bir sponsorluk ihtiyacı var. Birkaç firma ile görüşme halindeyiz. İnşallah basketbol şubemizin sponsor konusunu tamamlayacağız. Avrupa Ligi'nden sonra bütçemiz haliyle yükseldi. Yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah umduğumuz sponsorlukları gerçekleştiririz." diye konuştu.

İmza töreni, konuşmaların ardından gerçekleştirilen hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.