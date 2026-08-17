Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek

Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek

Apartman hayatında huzuru bozan gürültü için yasal sınırlar yeniden çizildi! Akşam 19.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında bu kuralı ihlal eden kat sakinleri yandı. Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası kesilecek.

Kaynak: Diğer
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Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek - Resim: 1

Apartman Yaşamında Gürültü Alarmı!
Toplu yaşamın getirdiği sorumluluklar ve komşuluk hakları kapsamında gürültü kısıtlamaları ile yasal yaptırımlar yeniden gündeme geldi. Emniyet uyarıları ve idari kurallara göre ev içi çalışmalara net saat sınırları getirildi.

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Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek - Resim: 2

19.00 - 07.00 Arasında Matkap Çalıştırmak Kesinlikle Yasak!
Genel toplu konut kuralları doğrultusunda akşam saat 19.00'dan sabah saat 07.00'ye kadar matkap, hilti ve benzeri yüksek ses çıkaran motorlu aletlerin evlerde kullanımı kesin olarak yasaklandı.

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Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek - Resim: 3

Hafta İçi İzin Verilen Tadilat Saatleri
Hafta içi günlerde matkap kullanımı ve gürültülü tadilat işleri genel olarak 09:00 ile 19:00 saatleri arasında yapılabiliyor. Ancak gündüz saatlerinde de genel gürültü kurallarına hassasiyet gösterilmesi şart koşuluyor

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Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek - Resim: 4

Bina Yönetimlerinin Çalışma Saatlerini Kısaltma Yetkisi Var
Bina yönetimleri, kendi yönetim planlarına dayanarak hafta içi tadilat saatlerini 17:30 veya 18:00’e kadar geri çekme ve sınırlandırma yetkisine sahip bulunuyor.

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Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek - Resim: 5

Öğle Saatlerinde "Sessizlik" Dönemi!
Toplu konut ve site yönetimleri tarafından belirlenen kurallara göre, gün içinde 13:00 - 15:00 saatleri arası "öğle dinlenme saati" kabul ediliyor. Bu iki saatlik dilimde gürültülü çalışma yapılmasına izin verilmiyor.

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Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek - Resim: 6

Pazar Günleri ve Resmi Tatillerde Tamamen Yasak!
Hafta sonlarında Cumartesi günleri kısıtlı saatlerde esneklik sağlansa da, Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde gürültülü tamirat ve matkap kullanımı tamamen yasaklanmış durumda.

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Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek - Resim: 7

Kurallara Uymayanlara İdari Para Cezası Kesilecek
Yasak saatlerde çalışarak komşularının huzurunu bozanlar için yaptırımlar devreye giriyor. Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca, çevreyi rahatsız edecek boyutta gürültü yapan kişilere kolluk kuvvetlerince idari para cezası uygulanacak.

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Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek - Resim: 8

Site Yönetimleri de Cezai İşlem Uygulayabilecek
Kat Mülkiyeti Kanunu ve bina yönetim planı çerçevesinde, kuralları ihlal eden kat sakinleri hakkında apartman ve site yönetimleri de resmi uyarıda bulunma ve yönetim planındaki cezai müeyyideleri uygulama hakkına sahip.

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