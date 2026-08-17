Komşu kavgasına son veren karar: O saatlerde gürültü yapana ceza kesilecek

Öğle Saatlerinde "Sessizlik" Dönemi!

Toplu konut ve site yönetimleri tarafından belirlenen kurallara göre, gün içinde 13:00 - 15:00 saatleri arası "öğle dinlenme saati" kabul ediliyor. Bu iki saatlik dilimde gürültülü çalışma yapılmasına izin verilmiyor.