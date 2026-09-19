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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma için Diyarbakır'a geldi.

Özel uçakla Diyarbakır Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafile, burada kendilerini bekleyen taraftarların ilgisiyle karşılaştı.

ADALI VE ORKUN KÖKÇÜ TARAFTARLARI SELAMLADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile takım kaptanı Orkun Kökçü, havalimanında taraftarları selamladı. Adalı ve Kökçü, kendilerine yoğun ilgi gösteren taraftarlar için forma da imzaladı.

Kafile daha sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuları otelin önünde de çok sayıda taraftar karşıladı.

MAÇ YARIN SAAT 20.00'DE

Amedspor-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak. Mücadele, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında iki takımı karşı karşıya getirecek.