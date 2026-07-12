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Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlamasına yönelik transfer çalışmaları sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AL-AHLI ORKUN KÖKÇÜ'YÜ İSTEDİ

HT Spor canlı yayınında Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; sportif direktörlüğünü eski Benficalı Rui Pedro Braz'ın yaptığı Merih Demiral'ın da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli Orkun Kökçü için transfer girişimlerinde bulundu.

BEŞİKTAŞ 60 MİLYON EURO'YA BAKMADAN KONUYU KAPATTI

Konuşulan rakamın 60 milyon Euro seviyelerinde olduğu aktarılırken Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü için herhangi transfer görüşmesi yapmadan konuyu kapattığı belirtildi.

MİLLİ OYUNCU ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYOR

Milli oyuncunun Beşiktaş'ta kalmaya devam edeceği ve siyah beyazlı kulüple şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istediği kaydedildi.