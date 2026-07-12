İngiltere merkezli araştırma şirketi Metals Focus bünyesindeki emtia analistleri, ons altın fiyatının 4.100 dolar seviyesindeki destek noktasını yeniden yakalamasına rağmen yakın vadede keskin bir yükseliş trendinin uzak olduğu yönünde yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Uzmanlar, yılın geri kalanında altının seyrine yönelik detaylı analizler yaptı.
Dev İngiliz şirketi altında tarih verdi: 2026’da altının seyri böyle ilerleyecek
Ons altın fiyatları 4.100 dolar sınırını aştı. Araştırma şirket Metals Focus, güncel küresel gelişmeler ışığında yaz aylarının geri kalanında ve 2026 sonunda altının gidişatına yönelik tahminlerde bulundu.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Uzmanlar, Orta Doğu bölgesinde tırmanan yeni gerilimlerin enerji maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıyı canlı tuttuğunu, bu durumun ise ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikasını sürdürmesine zemin hazırladığını belirtiyor. Yaşanan bu makroekonomik döngünün etkisiyle, değerli metalin yaz sezonu boyunca belirli bir bant aralığında sıkışıp kalacağı tahmin ediliyor.
Küresel piyasalarda sadece jeopolitik kırılımlar değil, teknoloji sektöründeki yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden büyümesi de genel enflasyon riskini yukarı taşıyan unsurlar arasında gösteriliyor.
Faiz oranlarına dair belirsizliği artıran bu süreçte analistler, Fed'in bu takvim yılı içerisinde asgari bir kez daha faiz artırımına gideceğine yönelik piyasa beklentisinin güçlendiğini vurguluyor. Güçlenen bu beklenti ise kısa vadeli yatırımlarda altının fırsat maliyetini artırarak üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor.
Analistler tarafından yayımlanan güncel araştırma notunda, şu ifadelere yer verildi:
"Altın piyasasının yaz dönemini, geçtiğimiz aylarda gözlenen sıkışık bant dahilinde bir konsolidasyon süreciyle geçireceğini öngörüyoruz. Finansal piyasalarda parasal kararlara yönelik şahin beklentiler zayıflamadığı müddetçe, fiyatların bu döngüden kalıcı olarak sıyrılması ancak üçüncü çeyreğin son dönemlerinde mümkün olabilir."
Değerli metalin önündeki tek engelin yüksek reel getiriler olmadığı, temmuz ve ağustos dönemlerinin geleneksel olarak fiziksel altın talebinin en zayıf seyrettiği aylar olduğu hatırlatıldı. Yüksek seyreden cari fiyatlar da mücevherat tüketimini baskılamaya devam ediyor.
2026 yılının ilk dönemindeki güçlü canlanmanın ardından fiziksel talebin küresel perakende pazarlarındaki soğumayla birlikte son aylarda yavaşlama eğilimine girdiğini belirten uzmanlar, hazirandaki fiyat düzeltmesi sonrası Çin ve Hindistan pazarlarından sınırlı toparlanma sinyalleri gelse de bu kıpırdanmanın düşük bir bazdan kaynaklandığını ve asıl dönemsel hareketliliğin ancak ağustos veya eylül aylarında başlayabileceğini ifade ediyor.
Kısa vadeli yatay seyir öngörülerine rağmen Metals Focus, altındaki ana yükseliş (boğa) trendinin yapısal olarak gücünü koruduğunun altını çiziyor. ABD para politikasındaki görünümün yeniden netleşmesiyle birlikte fiyatların üçüncü çeyreğin sonuna doğru rotasını yukarı çevirmesi bekleniyor.
Analistler, Fed'in 2026'nın kalan bölümünde politika faizini mevcut seviyede sabit tutma ihtimalini yüksek görürken, büyümede sert bir duraksamayı engellemek adına hedeflenenin üzerinde bir enflasyon oranına göz yumulabileceğini düşünüyor.
Geçtiğimiz yıl altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıyan makroekonomik dinamiklerin hâlâ masada olduğunu hatırlatan uzmanlar; küresel jeopolitik risklerin, ABD dolarının uzun vadeli seyrine dair soru işaretlerinin ve aşırı değerlenen hisse senedi piyasalarının altını güvenli liman ve portföy çeşitlendirme aracı olarak öne çıkarmaya devam edeceğini vurguluyor.
Özellikle yaklaşan ara seçim atmosferiyle artacak olan ABD iç siyasetindeki belirsizliklerin ve Hürmüz Boğazı odağındaki jeopolitik risklerin portföylerde altın bulundurmanın önemini artırdığı belirtiliyor.