Dev İngiliz şirketi altında tarih verdi: 2026’da altının seyri böyle ilerleyecek

Faiz oranlarına dair belirsizliği artıran bu süreçte analistler, Fed'in bu takvim yılı içerisinde asgari bir kez daha faiz artırımına gideceğine yönelik piyasa beklentisinin güçlendiğini vurguluyor. Güçlenen bu beklenti ise kısa vadeli yatırımlarda altının fırsat maliyetini artırarak üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor.