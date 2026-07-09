Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler

Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler

Beşiktaş’ın yeni kaptanı Orkun Kökçü, Slovakya kampında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Salih Özcan transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler - Resim: 1

Beşiktaş’ın Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orkun Kökçü, yeni sezon hedeflerinden Salih Özcan transferine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler - Resim: 2

“Beşiktaş kupalara layık”

Geçen sezonun beklentilerin altında geçtiğini belirten Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın yeniden zirveye oynaması gerektiğini söyledi.

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Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler - Resim: 3

“Beşiktaş’ı ait olduğu yere taşımak istiyoruz. Geçen sezon istediğimiz gibi bitmedi. Beşiktaş kupalara layık. Beşiktaş’ın şampiyonluğa oynaması lazım. Bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız.”

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Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler - Resim: 4

Salih Özcan sözleri dikkat çekti

Milli takımdan arkadaşı Salih Özcan’ın transferi hakkında da konuşan Orkun Kökçü, transfer sürecinde görüştüklerini belirtti.

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Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler - Resim: 5

“Aradım ve sordum ama sadece sonucunu öğrenmek istiyordum. Son kararı o verdi. Buraya gelmek istedi. Buraya ne katacağını biliyor, biz de biliyoruz. Onu çok iyi tanıyorum, çok iyi bir ilişkimiz var. Mutluyuz.”

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Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler - Resim: 6

“Geçen sezonun devamını getirmek istiyorum”

Kendi performansına da değinen Orkun Kökçü, geçen sezonun ikinci yarısında yakaladığı formu yeni sezonda da sürdürmek istediğini ifade etti.

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Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler - Resim: 7

Midtjylland uyarısı

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Midtjylland eşleşmesini de değerlendiren yıldız futbolcu, rakiplerini hafife almayacaklarını belirterek, “Güçlü bir rakip. Küçümseyemeyiz.

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Orkun Kökçü’den taraftarı heyecanlandıran sözler - Resim: 8

En iyi şekilde hazırlanıyoruz ve turu geçmek istiyoruz.” dedi.

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