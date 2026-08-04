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İlk seans sonrası yorgunluğuna değinen tecrübeli oyuncu, buna rağmen hızlıca uyum sağlayıp ortamı benimsediğini kaydetti. Sahada daha önce rakip olduğu isimlerle aynı çatı altında buluşmanın keyifli olduğunu bildiren Silva, kulübün genlerinde yalnızca galibiyetin yer aldığını hatırlattı.

İlk çalışmanın ritmine vurgu yapan Silva, "Yorgunum. İlk antrenman gerçekten zorluydu ama buradaki insanlarla ve takım arkadaşlarımla tanıştığım için çok mutluyum. Daha önce birçok kez rakip olarak karşılaştığım isimler vardı, ancak artık aynı takımda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sezon öncesine iyi bir başlangıç yaptık. Herkes çok yüksek tempoda çalışıyor ve açıkçası burası bana şimdiden evim gibi hissettiriyor." dedi.

"HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Kulübün büyüklüğüne dikkat çeken başarılı futbolcu, "Real Madrid'e karşı birçok kez oynadım ve bu kulübün ne kadar büyük olduğunu her zaman hissettim. Santiago Bernabéu'da oynamak inanılmaz ve çok etkileyici bir deneyim. Real Madrid beni istediğinde hayır deme ihtimalim yoktu."

"Hiç iki kez düşünmedim. Aileme yakın olacak olmam, Portekiz'e çok yakın bir ülkede ve kültür olarak bize benzeyen bir ortamda yaşayacak olmam da elbette önemliydi. Ama asıl sebep, kazandığı kupaların da gösterdiği gibi futbol tarihinin en büyük kulübünde forma giyecek olmanın bir ayrıcalık olması. Bunun için gerçekten çok mutluyum." dedi.