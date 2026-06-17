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Geleceği uzun süredir merak konusu olan ve transfer piyasasının en gözde isimleri arasında yer alan Bernardo Silva'nın yeni takımı belli oldu. Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest statüde bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, tercihini İspanya'dan yana kullandı.

SÖZLEŞME 2028 YILINA KADAR

Real Madrid Kulübü, Portekizli futbolcunun transferini resmen duyurdu. Eflatun-beyazlılar tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid CF ve Bernardo Silva, oyuncunun 30 Haziran 2028'e kadar, yani önümüzdeki iki sezon boyunca Real Madrid oyuncusu olacağı konusunda anlaşmaya vardılar."

Bu hamleyle birlikte Real Madrid, orta saha hattını dünyaca ünlü bir yıldızla daha güçlendirirken, Bernardo Silva da önümüzdeki sezondan itibaren La Liga'da boy gösterecek.