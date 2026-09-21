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Kaynak: Haber Merkezi

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemelerinin ardından başlatılan adli süreç kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BERNA LAÇİN'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından Berna Laçin, Katılımevim'in reklam yüzü olan televizyon sunucusu Müge Anlı'ya gönderme olarak yorumlanan bir paylaşım yaptı.

Laçin paylaşımında, “Katılım Ev bilmem ne reklamlarında başka biri oynasaydı ne linç yerdi ha” ifadelerini kullandı.