Sivas Devlet Tiyatrosu, "Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi)" adlı eserini tiyatroseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Fransız yazarlar Patrick Haudecoeur ile Gerald Sibleyras imzalı, Ebru Kara çevirisiyle sunulan oyunun yönetmen koltuğunda Tayfun Güneyer oturuyor. Oyuncu kadrosunda; İnanç Keteci, Kardelen Göktaş, Abdulsamet Sünbül, Elif Yalçın, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, Samet Evsen, Belgin Ünlü, İsmail Tütüncü, Furkan Burak Işıkdemir, Emin Köksal Taşçioğlu ve Semiha Gürlevük yer alıyor.

Temsil, bugün ve yarın saat 19.30’da, 28 Mart Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde izleyici karşısına çıkacak.

Soğuk Savaş’ın son döneminde, Berlin Duvarı’nın Doğu Almanya tarafında geçen ve komik talihsizliklerle bezeli bir firar öyküsünü konu edinen yapımın teması şu şekildedir: "Emma ve Ludwig, Berlin'in doğu tarafında yaşayan yeni evli ve idealist genç bir çifttir. Doğu Almanya'nın baskıcı düzeninden bıkmış olan kahramanlarımız, batı tarafına geçerek hayatlarını özgürce yaşamanın hayalini kurmaktadır. Emma, Berlin Duvarı'nın dibindeki bir evde yaşayan yaşlı ve yatalak hasta bir kadına bakmak için işe girer. Ama asıl plan, evin salonundaki gizli kapıyı bulup, evin altındaki gizli mahzene inmek ve Berlin Duvarı'nın altından geçen gizli tünelleri kullanarak Batı Berlin'e kaçmaktır."