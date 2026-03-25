Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün 1961'de aldığı kararla "Dünya Tiyatro Günü" olarak kabul edilen 27 Mart'ta, tiyatrolar ve tiyatrocular bir kez daha anılıyor. Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan tarihi geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatronun perdeleri, Devlet Tiyatroları'nda 77 yıldır sanatseverler için açılıyor.

Klasik eserlerden çağdaş oyunlara uzanan geniş repertuvarıyla tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan Devlet Tiyatroları, sadece Dünya Tiyatro Günü'nde değil her gün, sanatın evrensel diliyle Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışındaki önemli festivallerde perdelerini açmaya devam ediyor.

"SEYİRCİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

DT Başrejisörü Esat Tanrıverdi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, 19 ilde tüm sahnelerde oyunların ücretsiz hale getirildiğini ve kısa sürede biletlerin tükendiğini bildirdi.

Tanrıverdi, ücretsiz uygulamaya yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi aslında bu yıl da bütün sahnelerimizde halkımıza 27 Mart günü tüm oyunlarımızı ücretsiz hale getirdik. Şu an itibarıyla bütün sahnelerimiz doldu. Ücretsiz olan oyunlarımızın biletleri bitti, mutluyuz ve izleyenlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz biletlerin kısa sürede tükenmesinin kendileri için önemli olduğunu, diğer günlerde de salonların kısa sürede dolduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyoruz. Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, her ne koşulda olursa olsun, yağmurda, karda, fırtınada dahi olsa tiyatroya geliyorlar." dedi.

BU SEZON 64 YENİ OYUN SAHNELENDİ

Sezon başından bu yana tüm illerde toplam 64 yeni oyunun sahnelendiğini aktaran Tanrıverdi, Keşanlı Ali Destanı, Karacaoğlan ve Faust gibi klasik eserlerin repertuvarda önemli yer tuttuğunu belirtti.

Tanrıverdi, "Klasik eserler halkımızın daha çok ilgisini çekiyor. Hem büyük prodüksiyon anlamında hem görsel hem de düşünsel açıdan izleyicilerin çok beğenisini cezbediyor. Salonların doluluk oranlarından bunu daha iyi anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon boyunca yeni oyunların sahnelenmeye devam edeceğini belirten Tanrıverdi, "Halihazırda yaklaşık 6 oyunun provası devam ediyor. Sezon bitene kadar yeni oyunlar yapılmaya devam edecek. Yazın da turnelerimiz sürecek." dedi.

"VAGON SAHNE" DEVAM EDECEK

Geçen yıl başlatılan "Vagon Sahne" projesinin bu yıl da devam edeceğini kaydeden Tanrıverdi, "Mayıs ayı içerisinde Van'a kadar gideceğiz. Yaklaşık 19 gün sürecek bir yolculuk. Hem çocuk oyunu hem de büyükler için oyunlarımızı çeşitli istasyonlarda izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Festival programına da değinen Tanrıverdi, yıl içinde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini, nisan ayında Ankara, Adana ve Bursa'da, sonrasında Antalya, Trabzon, Van ve Konya'da festivaller yapılacağını bildirdi.

GELECEK SEZONUN MOTTOSU: "HAYDİ BİRLİKTE TARİH YAZALIM"

2026-2027 sanat sezonunun hazırlıklarının başladığını aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Gelecek yılın mottosu 'Haydi Birlikte Tarih Yazalım' diyeceğiz. Yani aslında burada tarihten kastım, kendi tarihimizden de bahsetmek istiyoruz. Devlet Tiyatrosu'nun tarihinde bugüne kadar binlerce oyun yapıldı ve bunların içerisinde 60 yıl önce oynanmış ama bir daha oynanmamış çok kıymetli eserler var. Çok ilgi görmüş ancak bir daha tekrarlanmamış eserler var. Bunları yeniden gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle bir araştırmaya girdik, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Hem tiyatromuzun tarihine hem kendi tarihimize dönerek yeni bir sezon hazırlığına giriştik ve yeni sezon için çalışıyoruz."

Başrejisör Tanrıverdi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne yönelik mesajında, "Bugünün sadece tiyatro sanatçıları için değil, sahneler için emek veren herkes için kutlu olmasını diliyorum. Sahneye çıkmasa bile tiyatro sevincini içinde taşıyan herkesin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.