Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Devlet Ana" isimli tiyatro oyunu Bilecik’te sahne alacak.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Devlet Ana" isimli tiyatro oyununun Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahneleneceği duyuruldu.

26-27 Mart tarihlerinde saat 20.00'de iki gün sahnelenecek oyunun ücretsiz olacağı açıklandı.