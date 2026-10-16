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Kaynak: AA

Bulgaristan, Karadeniz’de ticari gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yoğunlaşması üzerine savunma kapasitesini güçlendirmek için NATO’dan destek istedi. Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich’e başvurduklarını açıkladı.

Basına konuşan Stoyanov, Karadeniz’deki saldırıların giderek arttığını belirterek Bulgar ordusunun modernizasyonuna ve savunma kapasitesinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

NATO’DAN HAVA VE İHA SAVUNMA SİSTEMLERİ TALEBİ

Stoyanov, Romanya’nın kara sularına yönelik saldırıların bölgedeki güvenlik risklerini ortaya koyduğunu belirtti. Bulgaristan’ın NATO’dan hava araçları, füze sistemleri, İHA karşıtı savunma sistemleri ve hava devriyeleri konusunda destek talep ettiğini aktardı.

Talep edilen desteğin kapsamının henüz netleşmediğini kaydeden Stoyanov, Romanya ve Baltık ülkelerinin de benzer ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Stoyanov, Avrupalı ortakların dikkatinin giderek Karadeniz’e yöneldiğini ifade etti.

TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE ROMANYA İÇİN ORTAK STRATEJİ VURGUSU

Savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için hızlı adımlar atılmasını beklediklerini belirten Stoyanov, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya arasında ortak bir eylem stratejisi oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Bulgaristan’ın deniz sahasındaki gözetim ve müdahale faaliyetlerinde mevcut imkânlarını kullandığını aktaran Stoyanov, ülkenin kendi kara sularını izlemek amacıyla iki keşif sistemine sahip olduğunu söyledi. Üçüncü sistemin ise yıl sonuna kadar konuşlandırılmasının beklendiğini kaydetti.

“CHELSEA 3” GEMİSİ İÇİN YENİ OPERASYON BEKLENİYOR

Stoyanov, Karadeniz’de saldırıya uğrayan “Chelsea 3” adlı geminin Burgaz’a bağlı Lozenets köyünün yaklaşık 10 kilometre doğusunda demirlediğini bildirdi.

Geminin çekilmesi için başlatılan operasyonun olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulduğunu belirten Stoyanov, hava şartlarının iyileşmesinin ardından yeni bir operasyon yapılmasının beklendiğini ifade etti.